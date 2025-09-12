CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anunțat, joi, că peste 1,5 milioane de fani s-au înregistrat în primele 24 de ore pentru tragerea a sorți a celor care vor putea cumpăra bilete la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, transmite DPA.

Suporterii înregistrați provin din 210 țări, cel mai mare interes fiind arătat din țările gazdă, SUA, Mexic și Canada, urmate de Argentina, Columbia și Brazilia. Din Europa, cele mai multe înregistrări provin din Anglia, Spania, Portugalia și Germania, a precizat FIFA.



Numărul mare de înscrieri este o dovadă a entuziasmului existent pe tot globul în privința Cupei Mondiale din 2026, a declarat directorul de operațiuni ale Cupei Mondiale FIFA 2026, Heimo Schirgi.



În prima fază, suporterii se pot înregistra cu un card Visa, sponsorul oficial al FIFA, perioada de înscrieri fiind deschisă până pe 19 septembrie.



Cei selecționați la loteria vor primi un email cu începere din data de 29 septembrie și o dată și o oră la care vor putea achiziționa bilete, după 1 octombrie. Bilete la fiecare din cele 104 meciuri ale competiției vor fi disponibile, alături de bilete pentru anumite stadioane și anumite echipe, a indicat FIFA.



A doua perioadă de înregistrări va avea loc între 27 și 31 octombrie, biletele urmând să fie vândute între mijlocul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. A treia fază va avea loc după tragerea la sorți a grupelor turneului final, programată pentru 5 decembrie, la Washington, potrivit Agerpres.

