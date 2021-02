Clotilde Armand lasă aproape 100 de angajați de la ADP fără sporul de antenă

„Astăzi am aflat uluită că toți acești angajați beneficiau, încă din anul 2016, de spor de antenă, adică 15% în plus la salariu și multe zile libere plătite. Acest spor de antenă a fost stabilit de fosta administrație în baza unei expertize realizată de o firmă privată, iar de atunci și până acum nu a mai fost reactualizată. Am verificat personal pe site-ul ANCOM și am constatat că nu este absolut nicio problemă privind radiațiile din această zonă, nivelul acestora este de sute sau mii de ori mai mici decât limitele legale.

Îi anunț pe toți angajații ADP care vor fi mutați din sediul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4 că nu vor mai beneficia de acest spor de antenă, banii aceștia urmând să fie investiți în educație și școli”, a transmis primarul Clotilde Armand.