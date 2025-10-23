Climate Change Summit confirmă rolul României în conversația globală despre climă, competitivitate și inovație

Au fost transmise mesaje de sprijin de Președintele Nicușor Dan, Prim-Ministrul Ilie Bolojan și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Climate Change Summit a confirmat rolul României ca platformă regională pentru dialog și soluții privind tranziția verde și competitivitate. Evenimentul a reunit la Palatul Parlamentului peste 1.300 de lideri din Europa Centrală și de Est, iar mesaje de susținere au fost transmise de la cel mai înalt nivel, subliniind angajamentul comun pentru accelerarea acțiunii climatice și colaborarea europeană.

Alte momente cheie ale ediției au inclus semnarea acordului pentru Centura Verde București-Ilfov, marcând intrarea proiectului în faza operațională, lansarea celei de-a doua ediții a raportului „Starea Climei”, care analizează progresul climatic al României și al regiunii, lansarea în premieră a unui program de finanțare dedicat investițiilor în sustenabilitate, dezvoltat în colaborare între doi dintre partenerii Climate Change Summit, lansarea Blue Pioneers în România, precum și acordarea a trei premii, în valoare totală de 15.000 de euro, pentru soluții inovatoare din Europa Centrală și de Est. Totodată, peste 100 de companii au început elaborarea propriilor planuri de decarbonizare în cadrul unui masterclass intensiv de șase ore.

Mesaje clare de la Bruxelles și București: tranziția verde este o prioritate comună

Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, a transmis un mesaj reafirmând rolul Europei ca lider global în efortul climatic: „Climate Change Summit este o oportunitate de a învăța unii de la alții, de a lansa proiecte care vor face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic și liderul global în tehnologiile curate.”

Nicușor Dan, Președintele României, a vorbit despre rolul țării în promovarea soluțiilor regionale pentru climă: „România are astăzi atât oportunitatea, cât și responsabilitatea de a fi un punct de convergență pentru soluțiile climatice din regiune. Reunind lideri politici, specialişti din mediul academic, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri, acest Summit confirmă vocaţia noastră de promotor al cooperării regionale în domenii esenţiale - de la tranziţia energetică şi economia circulară, la protecţia biodiversităţii şi dezvoltarea oraşelor sustenabile şi reziliente.”

Ilie Bolojan, Prim-Ministrul României, a transmis un mesaj clar despre direcția guvernamentală: „Lucrăm la proiecte cu documentații complete, avize actualizate și finanțări confirmate: întărim rețelele, asigurăm interconectări funcționale și digitalizarea operațiunilor pentru stabilitatea sistemului. Integrarea regională se realizează prin proiecte pregătite și verificate pentru finanțare, nu prin slogane.”

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a adus o viziune clară asupra rolului instituției în tranziția verde: „Ministerul Mediului poate acționa ca un catalizator care să readucă în discuție regândirea unor domenii, inclusiv a celor legislative, având, desigur, alături aliați din fiecare sector. Ne propunem să asigurăm o tranziție justă și să obținem fondurile necesare pentru această tranziție.”

Radu Miruță, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a subliniat nevoia de sincronizare între reglementări și mediul de afaceri: „Ritmul reglementărilor în sprijinul energiei verzi este mai rapid decât cel al mediului de afaceri. Aceste două viteze trebuie armonizate pentru a permite o tranziție sustenabilă.”

Ioannis Tsakiris, Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, a confirmat angajamentul instituției pentru finanțarea soluțiilor verzi: „România face pași importanți în această tranziție. Vă aliniați la Pactul Verde European, investiți în energie regenerabilă, transport mai curat și infrastructură mai eficientă. Iar BEI este mândră să fie un partener de lungă durată în această călătorie.”

15.000 euro pentru 3 soluții din Europa Centrală și de Est în cadrul Climate Change Summit Awards

Momentul cel mai așteptat al zilei a fost ceremonia Climate Change Summit Awards, care a recompensat inovația și ambiția companiilor, cercetătorilor, ONG-urilor și tinerilor ce transformă ideile în acțiuni concrete. Competiția a adus în prim-plan proiecte din întreaga Europă Centrală și de Est, de la inițiative de economie circulară și agricultură sustenabilă, până la soluții pentru energie curată și educație ecologică. Nouă finaliști și-au prezentat proiectele pe scena Climate Change Summit, iar trei dintre ei au fost desemnați câștigători de către juriu cu câte un premiu de 5000 de euro.

Denki-Tech, cu proiectul Denki, câștigător al categoriei Smart Cities, Energy & Mobility (prezentată de Ayvens);

Smart Farm Robotix, cu proiectul RoboAIweeder, câștigător al categoriei Food, Environment & Biodiversity;

Centrul Cultural PLAI, cu proiectul ZUMZET - centrul de învățare experiențială bazat pe natură, câștigător al categoriei Education, Awareness & Community Engagement.

Soluții globale cu impact local pe scena Climate Change Summit

Printre cei 30 invitați internaționali s-au aflat Diana Ürge-Vorsatz (Vice Chair, IPCC), Hacina Py (Chief Sustainability Officer, Société Générale), Scott Kelly (Senior Vice President, Risilience), Annela Anger-Kraavi (Director, Center for Climate Policy, Universitatea Cambridge), Hassan Damluji (Director, Global Nation) și Jaime Huescar (Co-fondator, Cities Forum), care au adus perspective diverse asupra modului în care știința, economia și inovația pot lucra împreună pentru a accelera tranziția verde.

În cadrul panelurilor s-au discutat teme precum energia regenerabilă, finanțarea sustenabilă, rolul orașelor inteligente și importanța educației în tranziția verde. Summitul a oferit o platformă deschisă de dialog între mediul public și privat, o dovadă că tranziția verde nu este doar un obiectiv, ci o responsabilitate comună.

De la Roșiorii de Vede la Sofia și Ljubljana: peste 30 de evenimente duc conversația despre acțiune climatică în comunități în cadrul CCS Week

Evenimentul de la Palatul Parlamentului a marcat începutul CCS Week (22-25 octombrie), o serie de zile tematice ce duc conversațiile despre climă în comunități. Prin peste 30 de evenimente de comunitate organizate alături de parteneri locali în Slovenia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Grecia și România, CCS Week conectează lideri locali, antreprenori, tineri și organizații care transformă ideile în acțiune.

Zilele tematice ale săptămânii explorează diferite perspective ale tranziției sustenabile:

Business Impact Day - despre investiții responsabile și modele economice circulare;

Smart Cities & Democracy - despre viitorul urbanismului participativ;

Environment & Community Day - despre acțiuni colective și educație ecologică;

Conscious Living Day - despre echilibru personal și reconectare cu natura.

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2025 este organizat de Social Innovation Solutions, împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner, alături de Auchan România, Strategic Partner, și Mastercard, Climate Partner. De asemenea, ediția din 2025 este susținută și de partenerii Pluxee, Wellbeing Partner, PPC, Energy Partner, Heidelberg Materials, Industry Partner, Ayvens și Volvo, Mobility Partners; Regina Maria, Health Partner, Danone, Leroy Merlin, European Climate Foundation, Carbon Tool, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, Returo, IKEA și Za Cup, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Frenvi Networking Partners; Radisson Blu, Accommodation Partner, V7 Startup Studio, OTOTO, Urban Hub și Rezidența9, Community Partners.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau ESG Lab. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 20.000 de IMM-uri, ONG-uri și lideri din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 357 de unități. Activele totale ale băncii, la sfârșitul lunii iunie 2025, erau de 90 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 119.000 de angajați care servesc peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

Retail banking în Franța, private banking și asigurări

Global banking și soluții pentru investitori

Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD - Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. În 2024, banca a acordat finanțări sustenabile în valoare de peste 1,8 miliarde de lei, depășind cu mult în avans ținta cumulată pe 3 ani prevăzută pentru 2025. În primul semestru al acestui an, banca și-a consolidat poziția de reper în finanțarea sustenabilă, cu credite în valoare de 351 milioane EUR acordate până la jumătatea anului.

Totodată, BRD a lansat, în premieră pe piața din România, un credit corelat cu obiective de sustenabilitate (Sustainability Linked Loan - SLL) dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii, consolidându-și astfel angajamentul față de dezvoltarea durabilă și sprijinirea antreprenoriatului responsabil.