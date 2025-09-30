Claudiu Mădălin Tamaș, al doilea general român la comanda misiunii UE din Republica Centrafricană

Generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș a preluat luni, 29 septembrie, comanda Misiunii Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate din Republica Centrafricană (EUTM RCA), de la generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bangui.

Activitatea s-a desfășurat în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și a directorului general al Statului Major al Uniunii Europene (European Union Military Staff), generalul-locotenent Michiel van der Laan.

Șeful Statului Major al Apărării i-a mulțumit generalului de brigadă Oros pentru modul în care a coordonat contribuția trupelor Armatei României și a celorlalți militari străini la sprijinirea și dezvoltarea forțelor armate ale statului african, urându-i, totodată, succes generalului de brigadă Tamaș în mandatul pe care îl începe.

„EUTM RCA reprezintă un exemplu de angajament și cooperare internațională, fiind una dintre cele două misiuni ale Uniunii Europene la comanda cărora se află militari români. Armata României rămâne pe deplin implicată în angajamentele Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene și vom continua să fim prezenți, cu personal și capabilități, acolo unde va fi nevoie de aportul nostru”, a evidențiat generalul Gheorghiță Vlad.

În marja acestei vizite, șeful Apărării i-a conferit ambasadorului Uniunii Europene în Republica Centrafricană, E.S. Diego Escalona Paturel, Emblema de Onoare a Armatei României.

Totodată, generalul Gheorghiță Vlad a avut întrevederi cu președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, cu șeful Statului Major al Forțelor Armate Centrafricane și comandant al Zonei Autonome de Apărare Bangui, generalul Zéphirin Mamadou, cu ambasadorul Franței în Republica Centrafricană, H.E. Bruno Foucher, precum și cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Centrafricană, Melanie Zimmerman.

Instituită în aprilie 2016, EUTM RCA acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consilierii strategice și educației pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane.

Armata României deține comanda misiunii din octombrie 2023. Contingentul românesc participă la pregătirea militarilor din țara gazdă prin activități de consiliere la nivel strategic, precum și prin planificarea, organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate.