€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 11:30 30 Sep 2025

Claudiu Mădălin Tamaș, al doilea general român la comanda misiunii UE din Republica Centrafricană
Autor: Anca Murgoci

Claudiu Mădălin Tamaș Claudiu Mădălin Tamaș
 

Generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș a preluat luni, 29 septembrie, comanda Misiunii Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate din Republica Centrafricană (EUTM RCA), de la generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros.

Generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș a preluat luni, 29 septembrie, comanda Misiunii Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate din Republica Centrafricană (EUTM RCA), de la generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bangui.

 

Activitatea s-a desfășurat în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și a directorului general al Statului Major al Uniunii Europene (European Union Military Staff), generalul-locotenent Michiel van der Laan.

         

Șeful Statului Major al Apărării i-a mulțumit generalului de brigadă Oros pentru modul în care a coordonat contribuția trupelor Armatei României și a celorlalți militari străini la sprijinirea și dezvoltarea forțelor armate ale statului african, urându-i, totodată, succes generalului de brigadă Tamaș în mandatul pe care îl începe.

 

„EUTM RCA reprezintă un exemplu de angajament și cooperare internațională, fiind una dintre cele două misiuni ale Uniunii Europene la comanda cărora se află militari români. Armata României rămâne pe deplin implicată în angajamentele Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene și vom continua să fim prezenți, cu personal și capabilități, acolo unde va fi nevoie de aportul nostru”, a evidențiat generalul Gheorghiță Vlad.

 

În marja acestei vizite, șeful Apărării i-a conferit ambasadorului Uniunii Europene în Republica Centrafricană, E.S. Diego Escalona Paturel, Emblema de Onoare a Armatei României.

 

Totodată, generalul Gheorghiță Vlad a avut întrevederi cu președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, cu șeful Statului Major al Forțelor Armate Centrafricane și comandant al Zonei Autonome de Apărare Bangui, generalul Zéphirin Mamadou, cu ambasadorul Franței în Republica Centrafricană, H.E. Bruno Foucher, precum și cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Centrafricană, Melanie Zimmerman.

 

Instituită în aprilie 2016, EUTM RCA acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consilierii strategice și educației pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane.

 

Armata României deține comanda misiunii din octombrie 2023. Contingentul românesc participă la pregătirea militarilor din țara gazdă prin activități de consiliere la nivel strategic, precum și prin planificarea, organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bonusul de pensionare la Romsilva, limitat la un salariu. Schimbare majoră în sistemul de beneficii
Publicat acum 8 minute
Cancerul de col uterin poate fi eradicat. Ioana Stoenescu (Roche România): Avem la îndemână inovație
Publicat acum 18 minute
Motorul ascuns al cancerului. Modul simplu prin care, chiar de azi, poți reduce riscul de boală
Publicat acum 22 minute
Claudiu Mădălin Tamaș, al doilea general român la comanda misiunii UE din Republica Centrafricană
Publicat acum 23 minute
ARMO: Comerțul electronic din România urcă spre 3,5% din PIB și intră în Top 10 UE
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat pe 28 Sep 2025
Mesajul transmis de Florian Coldea, după moartea lui Dumitru Dumbravă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close