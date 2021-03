Clădirea Președinției Ucrainei a fost vandalizată / VIDEO+FOTO

Clădirea Președinției Ucrainei arată devastator, după ce sâmbătă seara a fost ținta vandalilor. Protestatarii au cerut demisia ministrului de Interne Arsen Avakov, procurorului general Irina Venediktova și eliberarea lui Serghei Sternenko și Andrei Antonenko.

Zeci de oameni au aruncat cu vopsea și fumigene în clădire, iar geamurile ușilor de la intrare au fost sparte. Duminică, ușile au fost scoase, iar pereții din granit urmează a fi curățați de urgență de vopsea.

Potrivit specialiștilor, valoarea pagubelor se ridică la 2 milioane de grivne, iar dacă în următoarele 72 de ore vopseaua nu va fi înlăturată, atunci aceasta se va îmbiba în granit și costurile reparației vor fi cu mult mai mari.

Președinția a difuzat imagini de la fața locului, care denotă o priveliște dezolantă, potrivit Publika.

A far-right mob that gathered in support of Serhii #Sternenko - a murderer, a kidnapper, a torturer, a pimp, a pusher, and, simultaneously, a hero of #Ukraine's civil society - vandalized and broke windows in the office of Ukrainian president. The police did not intervene. pic.twitter.com/8AWXbbkcgB