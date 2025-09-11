CJUE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare Paks 2

Comisia Europeană nu ar fi trebuit să aprobe ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei sale nucleare de la Paks de către o companie rusă, a declarat joi Curtea supremă a UE, hotărând că Executivul european nu a verificat dacă acest contract respecta regulile UE, potrivit Reuters.

Ungaria a acordat contractul de construcție companiei ruse Nizhny Novgorod Engineering, ca parte a unui acord dintre Rusia și Ungaria privind utilizarea pașnică a energiei nucleare.

La rândul său, Rusia a oferit Ungariei un împrumut de stat pentru a finanța cea mai mare parte a dezvoltării noilor reactoare, iar Comisia Europeană a aprobat planul în 2017.

Compania rusă de stat din domeniul energiei nucleare, Rosatom, care a semnat un acord cu Budapesta pentru construirea a două reactoare de 1,2 gigawați la Paks, a declarat miercuri, într-un comunicat, că va continua implementarea proiectului.

„Sarcina principală a Rosatom rămâne realizarea proiectului în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale de siguranță și cu respectarea deplină a obligațiilor contractuale”, a precizat compania.

Austria, țară vecină, a depus o plângere privind ajutorul de stat implicat în acord la Tribunalul UE în 2018, dar a pierdut procesul.

Ulterior, a făcut apel la Curtea de Justiție a UE, care a decis joi că Austria a avut dreptate susținând că Executivul european ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea directă a contractului de construcție companiei ruse era compatibilă cu normele UE privind achizițiile publice.

