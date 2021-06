Cîţu, mesajul dimineţii: Crește puternic puterea de cumpărare a românilor!

"INS a anunțat ieri:

'Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020 Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%.' Așa arată o revenire în forță a unei economii după cea mai mare criza economică din ultima sută de ani.

Dar și mai important INS a anunță o creștere semnificativa a puterii de cumpărare cu 8.4%.

'Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% pentru luna aprilie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent.'

Acest lucru înseamnă că veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie. Cu un venit mai mare se pot cumpăra, pe bune, mai multe lucruri. Asta înseamnă guvernare liberală, putere de cumpărare mai mare pentru toți românii. Am luat cele mai bune măsuri pentru economie şi se vede.

Reformă in toate cotloanele statului şi investim. Suntem abia la început", transmite premierul Florin Cîţu într-un mesaj publicat, sâmbătă dimineaţa, pe Facebook.

Cîţu: Încrederea managerilor de companii în perspectivele de creştere a României, la un nivel record după soluţiile propuse de Guvern

Premierul Florin Cîţu a arătat, vineri, citând un studiu recent al PricewaterhouseCoopers, că încrederea managerilor companiilor din România în perspectivele de creştere a ţării noastre a atins un nivel record în ultimul deceniu, de când este realizat acest raport, adăugând că acest lucru arată că soluţiile adoptate de Guvern începând de anul trecut şi transferul resurselor către investiţii au condus la această stare.



"Astăzi am primit şi un studiu (...) care arată clar că România merge în direcţia bună. Este un studiu făcut de PricewaterhouseCoopers şi aş vrea să vă citesc doar un singur lucru. El este public, este vorba despre un interviu pe care această companie îl ia directorilor, managerilor companiilor din România şi astăzi, în acest moment, încrederea executivilor sau a acestor manageri în perspectivele de creştere a României a atins un nivel record în ultimul deceniu, de când este realizat acest raport. Deci, este de trei ori mai mare procentual numărul celor optimişti faţă de ediţia din 2020. Deci, suntem doar la un an după pandemie, de abia am ieşit din pandemie şi optimismul acestor manageri este la nivel record, cel mai mare din ultimii zece ani, ceea ce înseamnă că soluţiile pe care le-am propus anul trecut şi faptul că am spus că transferăm resurse spre investiţii, pentru a produce mai mult, ca după aceea toată lumea să se bucure de rezultatele investiţiilor, au dat încredere acestor manageri", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă la Zalău, potrivit Agerpres.