Cîțu, la Ministerul Finanțelor, ACUM. Întâlnire-cheie, anunț de ultimă oră al Guvernului/ FOTO

Premierul demis Florin Cîțu a ajuns, în urmă cu scurt timp, la Ministerul de Finanțe, unde ministru interimar este Dan Vîlceanu. Întâlnirea nu se afla pe agenda oficială a premierului, care astăzi, conform site-ului Guvernului, este goală. Totuși, în urmă cu scurt timp, Guvernul a anunțat: ”Premierul Florin Cîțu va participa, începând cu ora 11.00, în format online la întâlnirea Consiliului ECOFIN, în cadrul căreia va fi aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Premierul se va afla, alături de ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, la Ministerul Finanțelor.”

Întâlnirea are loc în contextul în care se prezintă PNRR-ul României, în forma finală. La ora 10:30, a început reuniunea miniștrilor de Finanțe din UE, pe ordinea de zi fiind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Aprobarea PNRR în ECOFIN este ultimul pas de bifat pentru ca România să poată solicita banii europeni.

Cristian Diaconescu, lider al PMP, a vorbit despre acest moment decisiv pentru România: "Este o situaţie critică foarte serioasă. Acest plan de 750 de miliarde, adoptat prin presiunea politică a Germaniei, reprezintă instrumentul de finanţare al unui mecanism european de redresare şi reziliență, asta însemnând că există o decizie politică privind tot acest subiect, iar, pe de altă parte, evident aspectele care ţin de dezvoltarea financiară. Ştiu, la Bucureşti, s-a spus, de vreun an și jumătate, că noi avem banii în buzunar. Noi nici acum nu avem banii în buzunar. Etapele prin care statele intră în aceste proiecte sunt următoarele: negocierea pe propunerile privind PNRR-urile naţionale care s-au purtat cu Comisia la nivel tehnic de experţi. Pe de-o parte veneau cei care propuneau diverse scheme de modernizare a statelor - atenţie! nu este vorba de finanţare la ce am pierdut sau am furat în ultimii 30 de ani, ci este vorba de modernizare....