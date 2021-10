28 octombrie, ZIUA DECISIVĂ pentru România, vot în UE. Cristian Diaconescu: Situație critică foarte serioasă- VIDEO

"Este o situaţie critică foarte serioasă"

Cristian Diaconescu a vorbit despte situaía României, mâine urmând să aibă loc un vot în Consiliul Europen privind PNRR-ul.

"Este o situaţie critică foarte serioasă. Acest plan - 750 de miliarde - adoptat prin presiunea politică a Germaniei reprezintă instrumentul e finanţare al unui mecanism european de redresare şi rezilienta, asta însemnând că există o decizie politică privind tot acest subiect, iar pe de altă parte evident aspectele care ţin de dezvoltarea financiară. Ştiu, la Bucureşti, s-a spus, de vreun an jumătate, că noi avem banii în buzunar. Noi nici acum nu avem banii în buzunar. Etapele prin care statele intră în aceste proiecte sunt următoarele: negocierea pe propunerile privind PNRR-urile naţionale care s-au purtat cu Comisia la nivel tehnic de experţi. Pe de-o parte veneau cei care propuneau diverse scheme de modernizare a statelor - atenţie! nu este vorba de finanţare la ce am pierdut sau am furat în ultimii 30 de ani, ci este vorba de modernizare.

De partea cealaltă, birocraţia UE care în esenţă avea în vedere respectarea unor criterii în legătură cu ce propuneau statele. De partea cealaltă, nu exista varianta compromisului politic, ci o perspectivă tehnică/ Comisia a dat o validare tehnică, nu se punea problema ca von der Leyen să semneze ceva, să închidă discuţiile. S-a făcut o propagandă paralelă. După ce Comisia a validat închiderea negocierilor, următoarea etapă pentru toate statele era de dezbaterea acestui subiect şi în ECOFIN, între miniştrii de Finanţe şi în Consiliul European, în patru săptămâni de la momentul în care Comisia şi-a dat acordul. După această perioadă, urmează o primă tranșă de 13% din aceste fonduri. Aici este discuţia pentra că este nevoie - şi pe împrumut şi pe grant - să semnezi acorduri de prefinanţare. În acest moment, neavând guvern legitim, nu pot să dau mandat cuiva să semneze ", a spus Cristian Diaconescu.

"Nu ne insultaţi inteligenţa!"

”Vă rugăm! Nu ne insultaţi inteligenţa după câte necazuri şi probleme s-au prăbuşit peste români. România, între prostia arogantă şi “idioţii utili”. Agenţia americană de rating Moody’s a modificat perspectiva rating-ului de ţară al României privind datoria suverană pe termen lung şi scurt, de la “negativă” la “stabilă”. Dar România rămâne pe ULTIMA TREAPTĂ de rating recomandat investiţiilor. Agenţia de rating Standard &Poor’s a anunţat că menţine rating-ul suveran al României, la acelaşi nivel, cu perspectiva stabilă. Aceste evaluări sunt fundamentate pe baza unei singure premise: DACĂ VOR VENI BANII EUROPENI. Banii din PNRR nu îi avem. Sunt promişi. A doua etapă de aprobare, în Consiliul European, se va finaliza pe 28 octombrie după care TOATĂ responsabilitatea revine autorităţilor de la Bucureşti. Care “autorităţi“? Guvern legitim? Nu sunt şanse. Funcţionarii în ministere stau şi aşteaptă; şefii comunităţilor locale spun că “nu e treaba lor să se ocupe de dezastrul sanitar” iar propaganda criminală, zburdă”, anunța Cristian Diaconescu, în data 16 octombrie, pe Facebook