Circulația tramvaielor pe linia 41, reluată

Oamenii care folosesc zilnic tramvaiul 41 vor putea călători din nou pe traseul complet începând cu data de 23 august, după ce Societatea de Transport București (STB) a anunțat finalizarea lucrărilor de infrastructură din intersecția Bulevardul Ghencea - strada Constantin Titel Petrescu.

Tramvaiul 41 este unul dintre cele mai importante mijloace de transport ale Capitalei, supranumit și „metroul ușor”, deoarece leagă cartiere dens populate precum Drumul Taberei și Ghencea de zona de nord a orașului, până la Piața Presei Libere, traversând arterele aglomerate ale Bucureștiului.

Pe durata șantierului, circulația tramvaielor a fost suspendată pe o parte din traseu, iar călătorii au fost nevoiți să folosească linii navetă de autobuz puse la dispoziție de STB. Reluarea circulației tramvaiului 41 înseamnă reducerea timpului de călătorie și descongestionarea traficului rutier din vestul orașului, unde mijloacele de transport de suprafață au fost serios afectate de lucrări.

Astfel, începând de sâmbătă, 23 august, bucureștenii vor putea folosi din nou linia 41 pe traseul său integral, fără restricții.

