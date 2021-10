Cioloș vs. Barna. Rezultate tur 2 alegeri interne președinte USR PLUS

La ora 20:00, la sediul USR PLUS, vom afla rezultatele din turul 2 la alegerile interne pentru președintele USR PLUS. Dan Barna și Dacian Cioloș vor fi prezenți pentru declarații de presă. STAȚI PE DCNEWS PENTRU A AFLA CINE A CÂȘTIGAT. Vă vom informa, în acest articol, rezultatul.

După primul tur, încheiat pe 23 septembrie, au rămas în competiţie copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna





În cadrul primului tur şi-au exprimat opţiunea online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815 dintre cei 44.114 membri cu drept de vot (reprezentând 74,4% din total). La momentul respectiv, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău 3.300 de voturi (10,1%).





Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti





"La congresul USR PLUS participă doar persoane vaccinate, conform unei decizii din iulie a Biroului Naţional, dar în având în vedere situaţia epidemiologică şi restricţiile de organizare a evenimentelor publice, USR PLUS îşi asumă respectarea regulilor şi a decis organizarea congresului în sistem hibrid", reiese dintr-un comunicat USR PLUS.



În prima zi a congresului vor fi prezenţi la Romexpo copreşedinţii USR PLUS, membrii Biroului Naţional, echipele care candidează la Biroul Naţional şi care vor susţine prezentări, invitaţi internaţionali, comisia electorală, staff-ul tehnic şi presa. În sală vor fi maxim 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanţare socială şi vor purta mască obligatoriu. Cei 1200 de delegaţi care vor vota în cadrul congresului componenţa noului Biroul Naţional vor veni la locul respectiv împărţiţi pe fluxuri orare pentru a-şi exercita votul, menţionează sursa citată.



În a doua zi a congresului, 3 octombrie, dezbaterile privind modificarea statutului USR PLUS vor avea loc într-o şedinţă exclusiv online.

Pentru Biroul Naţional şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi





* Pe lista "USR PLUS la Guvernare 2024" figurează: Dan Barna, Octavian Berceanu, Vlad Botoş, Cosette Chichirău, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă, Stelian Ion, Elena Lasconi, Liviu Mălureanu, Radu Mihail, Radu Mihaiu, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Cristian Seidler, Lucian Stanciu-Viziteu.



* Lista "#Uniţi, reuşim!" este formată din: Dacian Cioloş, Alexandru Paul Dimitriu, Anca Dragu, Victor Giosan, Andrei Lupu, Ioana Mihăilă, Alin Mituţa, Dragoş Pîslaru, Alin Stoica, Ramona Strugariu, Ciprian Teleman, Oana Ţoiu, Dragoş Tudorache, Vlad Voiculescu.



* Lista "#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România" îi include pe: Adrian Albu, Flavia Boghiu, Marius Cobianu, Alexandra Coliban, Allen Coliban, Andrei Corbu, Radu Molnar, Mihai Poliţeanu, Bogdan Stroe, Nicu Ştefănuţă, Cătălin Teniţă, Vlad Teohari.



* Cei trei candidaţi independenţi sunt: Andrei Iulian Margarit, Lucian Ştefan Rădulescu, Alexandru Surcel.



Congresul va începe la ora 9,00 şi va include prezentarea unui raport al alegerilor pentru desemnarea preşedintelui, precum şi un discurs al noului preşedinte USR PLUS.



Vor fi prezentaţi candidaţii pentru Biroul Naţional, pentru Comisia Naţională de Arbitraj şi pentru Comisia Naţională de Cenzori.



La ora 13,00 va începe votul.



Sunt aşteptaţi să îşi exprime votul, în calitate de delegaţi, copreşedinţii USR PLUS Dan Barna şi Dacian Cioloş, foştii miniştri Ioana Mihăilă, Cătălin Drulă, Stelian Ion, Ciprian Teleman, Claudiu Năsui, Vlad Voiculescu. De asemenea, vor vota preşedintele Senatului, Anca Dragu, dar şi primarii Dominic Fritz, Allen Coliban, Elena Lasconi, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, precum şi fostul prefect al Capitalei Alin Stoica.



Potrivit statutului, alegerile pentru Biroul Naţional au loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferenţial pe liste cu mai mulţi candidaţi). Locurile vor fi repartizate proporţional listelor, în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă. Cei nouă vicepreşedinţi vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.



Membrii Biroului Naţional vor fi: preşedintele ales, vicepreşedinţii aleşi şi persoanele care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, pentru locurile rămase neocupate de preşedintele şi vicepreşedinţii aleşi.





În cea de a doua zi a congresului, duminică, dezbaterile privind modificarea Statutului USR PLUS vor avea loc într-o şedinţă exclusiv online.



Tot cu această ocazie va fi prezentat rezultatul alegerilor pentru Biroul Naţional.