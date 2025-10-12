Ciocolata care face bine inimii. La ce trebuie să fii atent când o cumperi

Bolile de inimă rămân principala cauză a mortalității la nivel mondial, chiar dacă cele mai multe pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos. Protejarea inimii nu înseamnă doar măsuri medicale, ci și îngrijirea zilnică a propriului corp.
Dieta echilibrată este una dintre cele mai eficiente forme de prevenție. Este recomandat consumul regulat de legume, fructe, cereale integrale, pește și grăsimi nesaturate, limitarea aportului de sare, zahăr și grăsimi saturate, care pot duce la creșterea tensiunii arteriale și a colesterolului. De asemenea, menținerea unei greutăți optime reprezintă un factor-cheie pentru sănătatea inimii.
Activitatea fizică regulată menține elasticitatea vaselor de sânge, reglează tensiunea arterială și întărește mușchiul inimii. Experții recomandă efectuarea a cel puțin 150 de minute de exerciții moderate săptămânal, adaptate vârstei și nivelului de condiție fizică al fiecărei persoane.
Stresul afectează inima la fel de mult ca fumatul sau alimentația nesănătoasă. Timpul petrecut în natură, activitățile creative și momentele de relaxare pot contribui la reducerea stresului. De asemenea, somnul este la fel de important pentru regenerarea organismului.
Un alt factor important în prevenirea bolilor de inimă este renunțarea la obiceiurile nocive. Printre acestea se numără fumatul și consumul excesiv de alcool, care sunt printre cei mai mari inamici ai inimii. Simpla renunțare la aceste obiceiuri crește speranța de viață și îmbunătățește calitatea ei.