Data publicării: 10:17 12 Oct 2025

Ciocolata care face bine inimii. La ce trebuie să fii atent când o cumperi
Autor: Darius Mureșan

ciocolata Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Consumul de ciocolată neagră nu este doar o plăcere, ci îți protejează și inima.

Dr. Inés Moreno a vorbit despre ciocolata neagră și a explicat  datorită flavonoidelor din cacao, aceasta are beneficii reale pentru inimă: îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge, reduce tensiunea arterială și ajută la reglarea insulinei. 

Îți prezint trei beneficii ascunse ale ciocolatei care merg dincolo de plăcere.

Se pare că a mânca ciocolată neagră nu e doar o plăcere, ci și o modalitate de a-ți proteja inima. Da, știința mă obligă să-ți spun că viciul tău preferat are beneficii reale.

Magia din spatele acestui efect stă în flavonoide - acei compuși din cacao care cresc producția de oxid nitric, ce ajută la relaxarea și dilatarea arterelor. Practic, sistemul tău circulator intră pe modul „mai mult flux, mai puțină dramă”. Îți pui la punct sistemul cardiovascular.

În primul rând, cacaua îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge. Asta înseamnă că sângele circulă mai bine și scade riscul unui infarct. În al doilea rând, ajută la reducerea tensiunii arteriale și la reglarea insulinei așa cum trebuie. E clar: risc mai mic de diabet. Cu alte cuvinte, ceva ce cardiologul și endocrinologul tău încearcă de ani de zile să-ți explice, iar eu ți-o spun acum prin... ciocolată", a spus dr. Inés Moreno. 

Medicul a avertizat că doar ciocolata cu minimum 70% cacao are aceste efecte, nu dulciurile pline de zahăr din supermarket.

Dar atenție, nu te mulțumi cu orice dulce plin de zahăr din supermarket. Dacă nu are cel puțin 70% cacao, singurul lucru pe care îl vei câștiga e o vizită rapidă la dentist", a spus dr. Inés Moreno într-un videoclip postat pe contul de TikTok. 

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Cum să îți protejezi inima

Bolile de inimă rămân principala cauză a mortalității la nivel mondial, chiar dacă cele mai multe pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos. Protejarea inimii nu înseamnă doar măsuri medicale, ci și îngrijirea zilnică a propriului corp.

Dieta echilibrată este una dintre cele mai eficiente forme de prevenție. Este recomandat consumul regulat de legume, fructe, cereale integrale, pește și grăsimi nesaturate, limitarea aportului de sare, zahăr și grăsimi saturate, care pot duce la creșterea tensiunii arteriale și a colesterolului. De asemenea, menținerea unei greutăți optime reprezintă un factor-cheie pentru sănătatea inimii.

Activitatea fizică regulată menține elasticitatea vaselor de sânge, reglează tensiunea arterială și întărește mușchiul inimii. Experții recomandă efectuarea a cel puțin 150 de minute de exerciții moderate săptămânal, adaptate vârstei și nivelului de condiție fizică al fiecărei persoane.

Stresul afectează inima la fel de mult ca fumatul sau alimentația nesănătoasă. Timpul petrecut în natură, activitățile creative și momentele de relaxare pot contribui la reducerea stresului. De asemenea, somnul este la fel de important pentru regenerarea organismului.

Un alt factor important în prevenirea bolilor de inimă este renunțarea la obiceiurile nocive. Printre acestea se numără fumatul și consumul excesiv de alcool, care sunt printre cei mai mari inamici ai inimii. Simpla renunțare la aceste obiceiuri crește speranța de viață și îmbunătățește calitatea ei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciocolata neagra
boli de inima
