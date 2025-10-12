Ciocolata care face bine inimii. La ce trebuie să fii atent când o cumperi

„Îți prezint trei beneficii ascunse ale ciocolatei care merg dincolo de plăcere.

Se pare că a mânca ciocolată neagră nu e doar o plăcere, ci și o modalitate de a-ți proteja inima. Da, știința mă obligă să-ți spun că viciul tău preferat are beneficii reale.

Magia din spatele acestui efect stă în flavonoide - acei compuși din cacao care cresc producția de oxid nitric, ce ajută la relaxarea și dilatarea arterelor. Practic, sistemul tău circulator intră pe modul „mai mult flux, mai puțină dramă”. Îți pui la punct sistemul cardiovascular.

În primul rând, cacaua îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge. Asta înseamnă că sângele circulă mai bine și scade riscul unui infarct. În al doilea rând, ajută la reducerea tensiunii arteriale și la reglarea insulinei așa cum trebuie. E clar: risc mai mic de diabet. Cu alte cuvinte, ceva ce cardiologul și endocrinologul tău încearcă de ani de zile să-ți explice, iar eu ți-o spun acum prin... ciocolată", a spus dr. Inés Moreno.

Medicul a avertizat că doar ciocolata cu minimum 70% cacao are aceste efecte, nu dulciurile pline de zahăr din supermarket.

„Dar atenție, nu te mulțumi cu orice dulce plin de zahăr din supermarket. Dacă nu are cel puțin 70% cacao, singurul lucru pe care îl vei câștiga e o vizită rapidă la dentist", a spus dr. Inés Moreno într-un videoclip postat pe contul de TikTok.

Cum să îți protejezi inima