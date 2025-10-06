Ciocolata caldă, mai mult decât un răsfăț? Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic

„Doar două căni de ciocolată caldă neagră au dublat numărul de celule stem care circulă în vasele de sânge și, în decurs o lună, au îmbunătățit reziliența acestora”, a spus dr. William Li.

Potrivit medicului, esențială este calitatea ciocolatei: peste 80% cacao și cât mai puține ingrediente. Dr. William Li recomandă să eviți produsele procesate din supermarket și să alegi ciocolată de calitate, deoarece aceasta influențează modul în care corpul reacționează.

„Ceea ce găsești în pliculețele din supermarket, dacă lista de ingrediente te sperie, lasă-l deoparte și caută altă variantă, cu cât mai puține ingrediente. Ciocolata sănătoasă despre care vorbim presupune să fii atent la calitatea produsului pe care îl vei introduce în corpul tău, pentru că asta va influența modul în care corpul tău reacționează la ea”, a spus dr. William Li.