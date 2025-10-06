Ciocolata caldă, mai mult decât un răsfăț? Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic

În cadrul podcastului Feel Better Live More, realizat de Dr. Rangan Chatterjee, Dr. William Li, medic și cercetător axat pe relația dintre alimentație și sănătate, a vorbit despre cum cacaua din ciocolată caldă poate activa celulele stem și poate sprijini vindecarea internă, inclusiv a inimii și a vaselor de sânge.
„Te-ai gândit vreodată la ciocolata caldă ca la un aliment sănătos?
Știai că ea poate activa celulele stem, care stimulează sistemul natural de reparare al corpului? Acest proces sprijină vindecarea internă, inclusiv a țesutului cardiac și a vaselor de sânge. Studiile arată că alimentele bogate în flavonoli, precum cacaua, sunt asociate cu un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare", a scris dr. Rangan Chatterjee pe contul de Instagram.
Potrivit dr. William Li, două căni de ciocolată caldă neagră pe zi pot dubla celulele stem din sânge și pot îmbunătăți reziliența vaselor de sânge în doar o lună.
„Doar două căni de ciocolată caldă neagră au dublat numărul de celule stem care circulă în vasele de sânge și, în decurs o lună, au îmbunătățit reziliența acestora”, a spus dr. William Li.
Potrivit medicului, esențială este calitatea ciocolatei: peste 80% cacao și cât mai puține ingrediente. Dr. William Li recomandă să eviți produsele procesate din supermarket și să alegi ciocolată de calitate, deoarece aceasta influențează modul în care corpul reacționează.
„Ceea ce găsești în pliculețele din supermarket, dacă lista de ingrediente te sperie, lasă-l deoparte și caută altă variantă, cu cât mai puține ingrediente. Ciocolata sănătoasă despre care vorbim presupune să fii atent la calitatea produsului pe care îl vei introduce în corpul tău, pentru că asta va influența modul în care corpul tău reacționează la ea”, a spus dr. William Li.