Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada

Oficialii FRF au anunțat cine este artistul care va cânta imnul României, înaintea meciului amical de vineri al tricolorilor cu selecționata Canadei.

Imnul României la meciul amical cu reprezentanta Canadei, de vineri, 5 septembrie, va fi intonat de Mira, a anunțat echipa națională de fotbal a României, pe rețelele de socializare.

„Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, se va afla pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor: intonarea imnului național. Cu o voce inconfundabilă și hituri care au cucerit topurile, MIRA s-a impus prin autenticitate, sensibilitate și pasiune, devenind una dintre cele mai iubite artiste din România”, se arată în comunicat.

„Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Națională, la meciul dintre România și Canada. Este un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenți”, a declarat artista.

Sursa foto: Captură de ecran, @mira, Instagram

Imnul, intonat pro bono

Oficialii FRF au ținut să menționeze că „la meciurile Echipei Naționale, toți artiștii intonează imnul pro bono, din respect și dragoste pentru culorile naționale și pentru tricolori”.

Echipa tricoloră condusă de Mircea Lucescu întâlnește selecționata Canadei vineri, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lotul României pentru meciurile din septembrie

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), **Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), *Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

*accidentat, nu va face parte din lot; **accidentat, înlocuit cu Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj)

