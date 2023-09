Cine este tânărul care a fost arestat după ce a încercat să pătrundă în grajdurile regale de lângă Palatul Buckingham / Video

Ofiţerii de la Palatul Buckingham au fost alertaţi la ora 01:25 (00:25 GMT) în legătură cu un bărbat care se căţăra pe zid pentru a pătrunde în clădirea Royal Mews, aflată lângă grădina Palatului Buckingham, potrivit unui comunicat al Scotland Yard.

Conform poliţiei, un tânăr de 25 de ani a fost reţinut în afara grajdurilor regale, instituţie care răspunde de toate aranjamentele de călătorie cu maşina sau cu trăsura ale regelui Charles al Marii Britanii şi ale membrilor Familiei Regale şi care adăposteşte, printre altele, caleaşca Gold State Coach.

Bărbatul nu a ajuns în Palatul Buckingham sau în grădinile acestuia, a precizat poliţia. Conform poliţiei, bărbatul a fost arestat pentru încălcarea unei proprietăţi private şi se află în custodia poliţiei, într-o secţie din Londra. În pofida măsurilor de securitate întărite de la Palatul Buckingham, o reşedinţă regală din inima Londrei, precum şi de la Castelul Windsor, situat la vest de capitală, astfel de tentative nu sunt evenimente excepţionale.

VIDEO

A man has been arrested for 'trespassing' at Buckingham Palace after reportedly entering the Royal Mews in the early hours of this morning pic.twitter.com/i5ccTwMpTw