Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria

Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci
Sâmbătă, o avalanşă a măturat un grup de şapte schiori care se aflau în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg, în Austria, ucigând patru dintre ei şi rănind grav un altul, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Puţin mai devreme în aceeaşi zi, o schioare care se afla în afara pistei împreună cu soţul ei a fost, de asemenea, îngropată sub zăpadă de o avalanşă care s-a produs în aceeaşi zonă. Echipele de salvare, alertate de soţul acesteia, nu au reuşit să o resusciteze.
Serviciile de urgenţă austriece nu au putut fi contactate sâmbătă de AFP.
Mai multe persoane şi-au pierdut viaţa în munţii Alpi de la sfârşitul săptămânii trecute, în urma ninsorilor abundente.
Marţi, un copil de treisprezece ani, de naţionalitate cehă, a murit într-o avalanşă la Bad Gastein, tot în Alpii austrieci, în timp ce schia în afara pistei împreună cu un alt copil, în staţiunea de schi Sportgastein.
Iar duminica trecută, o schioare în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanşă la Weerberg, în Tirol.
În acelaşi weekend, şase persoane au murit îngropate sub avalanşe care s-au produs în mai multe staţiuni din Alpii francezi.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci