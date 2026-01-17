Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria

Sâmbătă, o avalanşă a măturat un grup de şapte schiori care se aflau în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg, în Austria, ucigând patru dintre ei şi rănind grav un altul, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Puţin mai devreme în aceeaşi zi, o schioare care se afla în afara pistei împreună cu soţul ei a fost, de asemenea, îngropată sub zăpadă de o avalanşă care s-a produs în aceeaşi zonă. Echipele de salvare, alertate de soţul acesteia, nu au reuşit să o resusciteze.

Serviciile de urgenţă austriece nu au putut fi contactate sâmbătă de AFP.

Mai multe persoane şi-au pierdut viaţa în munţii Alpi de la sfârşitul săptămânii trecute, în urma ninsorilor abundente.

Marţi, un copil de treisprezece ani, de naţionalitate cehă, a murit într-o avalanşă la Bad Gastein, tot în Alpii austrieci, în timp ce schia în afara pistei împreună cu un alt copil, în staţiunea de schi Sportgastein.

Iar duminica trecută, o schioare în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanşă la Weerberg, în Tirol.

În acelaşi weekend, şase persoane au murit îngropate sub avalanşe care s-au produs în mai multe staţiuni din Alpii francezi.