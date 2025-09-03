Cinci fructe pe care nu trebuie să le ții în frigider. Iată de ce

Mulți oameni obișnuiesc să pună fructele în frigider, mai ales în sezonul cald, crezând că așa se vor păstra mai bine. Însă nu toate fructele și legumele se simt la fel de bine la temperaturi scăzute. Unele dintre ele continuă să se coacă chiar și după ce au fost recoltate, iar frigiderul le poate afecta aroma. Expertul Mario Sánchez a explicat care sunt aceste fructe.

Bananele, perele, merele, roșiile și avocado sunt fructe care se coc chiar și după ce au fost recoltate. Expertul Mario Sánchez a explicat că aceste fructe nu ar trebui păstrate la frigider, deoarece temperaturile scăzute le reduc aroma și afectează gustul. El recomandă să fie lăsate să se coacă complet înainte de a fi depozitate. Dacă există riscul ca acestea să se strice, este mai bine să le pui în frigider și să le consumi rapid, chiar dacă își pierd puțin din savoare, decât să le arunci, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lifeforstock

De ce e bine să consumi fructe zilnic

Fructele sunt surse naturale de vitamine, minerale și antioxidanți, substanțe care protejează organismul de boli și contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar. De la vitamina C, esențială pentru întărirea imunității, la potasiu, care sprijină sănătatea inimii, fructele oferă beneficii esențiale pentru fiecare zi.

Pe lângă nutrienți, fructele sunt bogate în fibre, care ajută digestia și mențin senzația de sațietate, ceea ce poate fi de ajutor în menținerea unei greutăți sănătoase. De asemenea, conținutul ridicat de apă din fructe contribuie la hidratare și la menținerea pielii luminoase.

Un alt avantaj este versatilitatea lor: merele, perele, fructele de pădure sau citricele pot fi consumate ca gustări, integrate în salate sau smoothie-uri. Prin alegerea fructelor proaspete, de sezon, îți asiguri nu doar un aport nutritiv optim, ci și un mod natural de a-ți răsfăța papilele gustative.

La ce trebuie să fii atent când consumi fructe

Consumul de fructe aduce numeroase beneficii, însă pentru a te bucura cu adevărat de ele este important să acorzi atenție câtorva aspecte esențiale.

Fructele trebuie spălate bine înainte de consum, pentru a elimina murdăria, pesticidele sau bacteriile care pot fi prezente pe coajă. Alege fructe proaspete, coapte și fără semne de mucegai sau pete, pentru a te asigura că beneficiezi de toți nutrienții pe care îi conțin.

Deși fructele sunt sănătoase, ele conțin zaharuri naturale, așa că trebuie consumate cu moderație. Este recomandat să incluzi o varietate de fructe în alimentația zilnică, astfel încât să primești o gamă completă de vitamine, minerale și antioxidanți. Fibrele din fructele întregi ajută digestia și mențin senzația de sațietate, motiv pentru care este recomandat să le consumi întregi, nu sub formă de suc, care poate crește rapid nivelul zahărului din sânge.

Momentul consumului contează și el. Fructele sunt ideale între mese sau ca gustare și trebuie evitat consumul imediat după mese foarte bogate, pentru a nu încetini digestia. De asemenea, fiecare persoană trebuie să fie atentă la eventuale reacții alergice sau sensibilități, manifestate prin mâncărime, balonare sau erupții cutanate. Fructele pot fi o parte delicioasă și sănătoasă a alimentației zilnice, dacă sunt consumate cu atenție și responsabilitate.

