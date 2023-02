Chirieac: Absenţa motorinei de pe piaţă va avea consecinţe sinistre! Chiar dacă decizia aparţine UE, mai pot fi şi derogări dacă economia nu face faţă

Ne aşteaptă o criză a motorinei? Ce se va întâmpla cu economia ţării? Previziunile sunt sumbre: "Am aflat şi noi că România e intens dependentă de motorina importată din Federaţia Rusă. Credeam că avem rafinării suficiente şi că România produce motorină o cantitate suficientă. Absenţa motorinei de pe piaţă va avea consecinţe sinistre, să ştiţi! Tot transportul de mărfuri, dar şi transportul de călători, se bazează pe motorină, camioanele merg pe motorină, nu cu benzină. La un moment dat se vorbea că 50% din automobilele din România sunt pe motorină, e mai ieftin iar consumul mai mic. Deci, vor fi consecinţe dramatice pentru economia României dacă staţiile Peco nu vor mai avea motorină. Eu sper că domnii de la Guvern au calculat. Este o decizie a Uniunii Europene, dar mai pot fi şi derogări dacă economia ta nu face faţă" a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Ieri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, scria pe Facebook: "România are astăzi în depozite 1.866.300.000 metri cubi de gaze naturale. Mai mult cu aproape 780 de milioane de metri cubi de gaze decât aveam în perioada similară a anului trecut. În plus, față de importurile care se realizează în prezent, mai avem posibilitatea de a importa un volum adițional de 300 de milioane de metri cubi de gaz azer, posibilitate pe care o putem folosi oricând ar fi nevoie. Sezonul rece este pe final și ne așteptăm să ieșim din iarnă având încă gaze în depozite. Iar pentru iarna următoare vom avea la dispoziție 1 miliard de metri cubi de gaz din Republica Azerbaidjan, potrivit contractului semnat zilele acestea cu Socar. Vom fi bine pregătiți și pentru iarna următoare, așa cum am fost bine pregătiți și pentru aceasta.”

Criza motorinei a lovit şi în vecini, Polonia şi Ungaria fiind deja afectate de preţurile crescute la combustibil. La sfârșitul lui 2022, mai multe benzinării mari din Ungaria, inclusiv din capitala Budapesta, se confruntau cu o penurie de combustibil, respectiv de motorină. Și în România, prețul motorinei este mai ridicat decât cel al benzinei, dar raportul acesta nu s-a inversat din 2023.

Acest articol reprezintă o opinie.