Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani

O delegație de politicieni chinezi urmează să viziteze Parlamentul European pentru prima dată după mai bine de șapte ani de relații înghețate, precizează Politico.

Reluarea dialogului diplomatic UE-China

Întâlnirea, care este încă în curs de finalizare și ar putea avea loc la mijlocul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie, va fi urmată de o călătorie a parlamentarilor UE în China la sfârșitul lunii mai, a declarat Engin Eroglu, deputat european și președinte al delegației interparlamentare UE-China, pentru Politico.

Pe măsură ce UE se străduiește să-și găsească locul într-o nouă ordine mondială, prinsă între Casa Albă a lui Donald Trump, Moscova și Beijing, discuțiile arată că există contacte diplomatice limitate, în ciuda incertitudinii globale privind comerțul și securitatea.

În timpul ambelor întâlniri, deputații europeni și membrii Congresului Național al Poporului din China vor aborda teme precum războiul Rusiei în Ucraina, comerțul, menținerea rolului Națiunilor Unite în ordinea globală și drepturile omului, a spus Eroglu.

Ultima reuniune a fost un summit interparlamentar desfășurat la Beijing în mai 2018. Discuțiile ulterioare au fost suspendate din cauza pandemiei de COVID-19 și a întreruperii relațiilor diplomatice după ce China a sancționat parlamentari europeni în 2021.

Ridicarea sancțiunilor

„Trebuie să schimbăm status quo-ul relației noastre comerciale,” a spus Eroglu. „În acest moment, avem un deficit comercial masiv cu China și trebuie să-l reducem… practic transferăm prosperitatea noastră către China”, a adăugat el.

El mai susține că „UE ar trebui să sublinieze constant că îmbunătățirea relațiilor UE-China depinde de poziția Chinei față de război”, chiar dacă este „nerealist” să ne așteptăm ca statul chinez să-și schimbe poziția față de războiul din Ucraina și că va continua să „susțină Rusia.”

Vizita vine după ce Beijingul și Parlamentul European au ridicat sancțiunile aplicate reciproc în aprilie 2025, deschizând calea pentru un dialog politic mai amplu între cele două puteri mondiale.

Ca reacție la sancțiunile aplicate în 2021 de către China împotriva a cinci parlamentari europeni și a Comitetului pentru Drepturile Omului, Parlamentul European a decis să instituie o interdicție asupra oricăror relații diplomatice.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au călătorit la Beijing în iulie pentru a sărbători 50 de ani de relații diplomatice, într-o vizită care a inclus întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping și premierul Li Qiang.

