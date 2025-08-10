China vrea ca SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri AI

China dorește ca Statele Unite să relaxeze controalele la export pentru cipuri esențiale în domeniul inteligenței artificiale, ca parte a unui acord comercial înaintea unei posibile întâlniri între președinții Donald Trump și Xi Jinping, a relatat duminică Financial Times, potrivit Reuters.

Oficiali chinezi le-au transmis experților din Washington că Beijingul vrea ca administrația Trump să reducă restricțiile la export pentru cipurile de memorie cu lățime mare de bandă, a precizat publicația, citând persoane familiare cu subiectul, care au dorit să rămână anonime.

Casa Albă, Departamentul de Stat și Ministerul de Externe al Chinei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii pe marginea informațiilor.

Cipurile HBM, care ajută la realizarea rapidă a sarcinilor complexe de procesare a datelor în AI, sunt atent urmărite de investitori datorită utilizării lor împreună cu procesoarele grafice pentru AI, în special cele produse de Nvidia.

Potrivit Financial Times, China este îngrijorată deoarece controalele americane asupra HBM limitează capacitatea companiilor chineze, precum Huawei, de a dezvolta propriile cipuri AI.

Administrațiile americane succesive au restricționat exporturile de cipuri avansate către China, urmărind să frâneze dezvoltarea AI și a capacităților de apărare ale Beijingului.

Deși aceste măsuri au afectat capacitatea firmelor americane de a răspunde pe deplin cererii în creștere din China – una dintre cele mai mari piețe de semiconductori din lume – piața chineză rămâne în continuare o sursă importantă de venit pentru producătorii americani de cipuri.

