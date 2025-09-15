ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"

O rețea criminală din Asia de Sud-Est a transformat inteligența artificială într-o armă de fraudă. Tineri răpiți și ținuți în centre clandestine au fost forțați să folosească ChatGPT pentru a convinge victime din întreaga lume să investească în criptomonede inexistente.

Un tânăr kenyan a povestit pentru Reuters, dar și pentru alte publicații, cum a fost prins într-o rețea internațională de fraude cibernetice, unde inteligența artificială a devenit principalul instrument al escrocilor.

Duncan Okindo, în vârstă de 26 de ani, spune că anul trecut a acceptat o ofertă de muncă în Thailanda, în domeniul serviciilor pentru clienți. În realitate, visul unei cariere peste hotare s-a transformat într-un coșmar: Patru luni petrecute captiv într-un complex de escrocherii la frontiera dintre Myanmar și Thailanda. „Era păzit de parcă ar fi fost pregătit pentru război”, își amintește el despre KK Park, locul unde a fost dus după ce a fost răpit direct din aeroport.

Complexul, puternic fortificat și controlat de grupări chinezești, funcționa ca o fabrică de fraude. Sute de oameni lucrau zilnic la computere, printre ei și Okindo, forțat să participe la scheme de tip „pig-butchering”, menite să păcălească victimele să investească în criptomonede inexistente. Potrivit lui, majoritatea foloseau o versiune gratuită de ChatGPT pentru a compune mesaje cât mai credibile. Escrocii câștigau încrederea victimei pe termen lung, pentru ca apoi să îi fure banii

„Trebuie să pari familiarizat cu domeniul. Dacă ratezi vreun detaliu, agentul imobiliar își dă seama că ești un escroc”, explică el.

Țintele vizate erau agenți imobiliari americani. Okindo căuta anunțuri pe platforme precum Zillow, pretinzând că este un investitor bogat. Ținta minimă: două „victime” convinse pe zi și zece conversații deschise simultan. El pretindea că este fermier din Texas sau agricultor din Alabama care s-a îmbogățit din criptomonede. ChatGPT îl ajuta nu doar să vorbească fluent ca un american, ci și să răspundă rapid întrebărilor tehnice despre piața imobiliară sau despre active digitale.

Șefii le furnizau scenarii detaliate, zi cu zi, despre cum să decurgă conversația pe parcursul unei săptămâni – când să discute despre proprietăți, când să introducă subiectul criptomonedelor. Acestea erau preferate de escrocii din regiune, fiind ușor de transferat și retras prin platforme obscure.

OpenAI a transmis pentru Reuters că „lucrează activ pentru a identifica și bloca folosirea ChatGPT în scopuri de fraudă”, precizând că există o echipă dedicată care suspendă conturile abuzive. Compania nu a comentat însă direct experiența lui Okindo. La rândul său, Zillow a refuzat să ofere declarații.

Cei care nu îndeplineau obiectivele erau pedepsiți cu bătăi, umiliri sau chiar șocuri electrice. Cei care dădeau 'lovituri mari'...obligați să bată în 'tobele succesului'

Pentru lucrători, presiunea era enormă. Cei care nu îndeplineau obiectivele erau pedepsiți cu bătăi, umiliri sau chiar șocuri electrice. În schimb, când cineva reușea o „lovitură mare”, era obligat să bată în tobe pentru a marca succesul grupării. „Demnitatea mea a fost redusă la cenușă”, mărturisește Okindo.

Tânărul a fost eliberat în aprilie, după ce autoritățile thailandeze au întrerupt curentul în mai multe complexe, forțând gangsterii să elibereze prizonieri. HAART Kenya, organizația care l-a ajutat să revină acasă, confirmă că se numără printre mai mulți cetățeni kenyeni salvați în acest mod. Relatarea sa este similară cu a altor muncitori forțați intervievați de Reuters.

Înapoi în Kenya, Okindo încearcă să își reconstruiască viața, dar se confruntă cu stigmatizare și amenințări. Spune că primește apeluri telefonice suspecte și se teme de persoane cu posibile legături în Asia de Sud-Est, conform Reuters.

