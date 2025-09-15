Data actualizării: | Data publicării:

ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto Pexels
Foto Pexels

O rețea criminală din Asia de Sud-Est a transformat inteligența artificială într-o armă de fraudă. Tineri răpiți și ținuți în centre clandestine au fost forțați să folosească ChatGPT pentru a convinge victime din întreaga lume să investească în criptomonede inexistente.

Un tânăr kenyan a povestit pentru Reuters, dar și pentru alte publicații, cum a fost prins într-o rețea internațională de fraude cibernetice, unde inteligența artificială a devenit principalul instrument al escrocilor.

Duncan Okindo, în vârstă de 26 de ani, spune că anul trecut a acceptat o ofertă de muncă în Thailanda, în domeniul serviciilor pentru clienți. În realitate, visul unei cariere peste hotare s-a transformat într-un coșmar: Patru luni petrecute captiv într-un complex de escrocherii la frontiera dintre Myanmar și Thailanda. „Era păzit de parcă ar fi fost pregătit pentru război”, își amintește el despre KK Park, locul unde a fost dus după ce a fost răpit direct din aeroport.

Complexul, puternic fortificat și controlat de grupări chinezești, funcționa ca o fabrică de fraude. Sute de oameni lucrau zilnic la computere, printre ei și Okindo, forțat să participe la scheme de tip „pig-butchering”, menite să păcălească victimele să investească în criptomonede inexistente. Potrivit lui, majoritatea foloseau o versiune gratuită de ChatGPT pentru a compune mesaje cât mai credibile. Escrocii câștigau încrederea victimei pe termen lung, pentru ca apoi să îi fure banii

"Trebuie să pari familiarizat cu domeniul. Dacă ratezi vreun detaliu, agentul imobiliar își dă seama că ești un escroc"

„Trebuie să pari familiarizat cu domeniul. Dacă ratezi vreun detaliu, agentul imobiliar își dă seama că ești un escroc”, explică el.

Țintele vizate erau agenți imobiliari americani. Okindo căuta anunțuri pe platforme precum Zillow, pretinzând că este un investitor bogat. Ținta minimă: două „victime” convinse pe zi și zece conversații deschise simultan. El pretindea că este fermier din Texas sau agricultor din Alabama care s-a îmbogățit din criptomonede. ChatGPT îl ajuta nu doar să vorbească fluent ca un american, ci și să răspundă rapid întrebărilor tehnice despre piața imobiliară sau despre active digitale.

Șefii le furnizau scenarii detaliate, zi cu zi, despre cum să decurgă conversația pe parcursul unei săptămâni – când să discute despre proprietăți, când să introducă subiectul criptomonedelor. Acestea erau preferate de escrocii din regiune, fiind ușor de transferat și retras prin platforme obscure.

OpenAI a transmis pentru Reuters că „lucrează activ pentru a identifica și bloca folosirea ChatGPT în scopuri de fraudă”, precizând că există o echipă dedicată care suspendă conturile abuzive. Compania nu a comentat însă direct experiența lui Okindo. La rândul său, Zillow a refuzat să ofere declarații.

Cei care nu îndeplineau obiectivele erau pedepsiți cu bătăi, umiliri sau chiar șocuri electrice. Cei care dădeau 'lovituri mari'...obligați să bată în 'tobele succesului'

Pentru lucrători, presiunea era enormă. Cei care nu îndeplineau obiectivele erau pedepsiți cu bătăi, umiliri sau chiar șocuri electrice. În schimb, când cineva reușea o „lovitură mare”, era obligat să bată în tobe pentru a marca succesul grupării. „Demnitatea mea a fost redusă la cenușă”, mărturisește Okindo.

Tânărul a fost eliberat în aprilie, după ce autoritățile thailandeze au întrerupt curentul în mai multe complexe, forțând gangsterii să elibereze prizonieri. HAART Kenya, organizația care l-a ajutat să revină acasă, confirmă că se numără printre mai mulți cetățeni kenyeni salvați în acest mod. Relatarea sa este similară cu a altor muncitori forțați intervievați de Reuters.

Înapoi în Kenya, Okindo încearcă să își reconstruiască viața, dar se confruntă cu stigmatizare și amenințări. Spune că primește apeluri telefonice suspecte și se teme de persoane cu posibile legături în Asia de Sud-Est, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fraudă uriașă în Grecia: Parchetul European, condus de Kövesi, cea mai mare captură de containere din istoria UE
15 sep 2025, 17:41
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce făcut fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
15 sep 2025, 18:13
Mesajul tăios al Papei Leon al XIV-lea pentru miliardarul Elon Musk
15 sep 2025, 17:06
Un bilet uitat pe frigider le-a schimbat viața: Au câștigat 20 de milioane de dolari la loto
15 sep 2025, 16:56
Ofițeri ai armatei SUA, vizită surpriză în Belarus. Au supravegheat exercițiile militare cu Rusia
15 sep 2025, 17:07
Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol
15 sep 2025, 15:44
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Medvedev lansează noi amenințări la adresa NATO: Acest lucru va înseamna război cu Rusia
15 sep 2025, 15:17
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
15 sep 2025, 14:00
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
15 sep 2025, 14:00
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
15 sep 2025, 11:40
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
15 sep 2025, 11:42
O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”
15 sep 2025, 11:17
Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea forțelor NATO pe teritoriul Poloniei
15 sep 2025, 09:42
Un bărbat a călcat în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse de americani în memoria lui Charlie Kirk / video
15 sep 2025, 09:15
Trump și Starmer vor semna un acord nuclear în timpul vizitei președintelui SUA la Londra
15 sep 2025, 09:14
Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala
15 sep 2025, 08:43
Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor
15 sep 2025, 09:00
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
14 sep 2025, 21:46
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
14 sep 2025, 17:03
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
14 sep 2025, 13:11
Alegeri în cel mai populat land al Germaniei. Aproape 14 milioane de oameni, aşteptaţi la urne
14 sep 2025, 10:29
SUA şi China, negocieri tensionate la Madrid: TikTok, tarife și petrolul rusesc pe masa discuțiilor
14 sep 2025, 09:33
Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile
14 sep 2025, 08:03
Soția lui Charlie Kirk, devastată: Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în mine
13 sep 2025, 23:57
După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu
13 sep 2025, 23:46
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
13 sep 2025, 15:32
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
13 sep 2025, 09:59
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
13 sep 2025, 08:23
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
12 sep 2025, 22:40
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
12 sep 2025, 21:42
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
acum 28 de minute
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
acum 31 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 37 de minute
PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"
acum 45 de minute
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
acum 1 ora 0 minute
"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru
acum 1 ora 9 minute
Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO
acum 1 ora 20 minute
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
Cele mai citite știri
acum 10 ore 59 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 9 ore 9 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel