Data publicării: 17:19 06 Noi 2025

BREAKING NEWS Charlie Ottley a depus jurământul și a devenit cetăţean român cu acte în regulă
Autor: Ioan-Radu Gava

Screenshot 2025-11-03 173334 Foto: Ioan Radu Gava / DC News
 

Charlie Ottley a depus jurământul de cetăţean român.

Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charlie Ottley a depus joi, la Bucureşti, jurământul în calitate de cetăţean român, după o aşteptare de doi ani.

Ceremonia a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în prezenţa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, Giles Portman, ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, preşedintelui interimar al ANC, Claudia Ţapardel, precum şi a numeroşi ziarişti.

Împreună cu jurnalistul britanic au depus jurământul peste 30 de străini din Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India.

În timpul depunerii jurământului, Charlie Ottley s-a încurcat puţin, fiind vizibil foarte emoţionat.

"Sunt foarte emoţionat. A fost mult mai stresant decât mă aşteptam. Aveam jurământul pregătit şi memorat, apoi am intrat în panică şi, ştii, pur şi simplu, atunci când ţi-ai dorit ceva de atât de mult timp, îţi spui: nu o strica, nu o strica. Deci, mi se pare surprinzător de emoţionant, dificil şi uimitor. Sunt atât de fericit şi sunt atât de recunoscător tuturor românilor care ne-au susţinut în cei 15 ani de când lucrez aici. Cred că cel mai important lucru pentru mine este că, poate, acest lucru oferă şi un mic exemplu pentru românii care locuiesc în străinătate, în diaspora, că sunt un englez care a venit aici şi iubeşte România şi vrea să fie cetăţean, iar România are tot mai multe de oferit în fiecare an şi cred că este vital să luăm în considerare faptul că, ştiţi, drumurile devin puţin mai bune, spitalele devin puţin mai bune. Trebuie să lucrăm la educaţie, aceasta este încă o problemă mare. Dar, ştiţi, treptat, viaţa în România se îmbunătăţeşte", a afirmat Ottley, după ceremonie.

El a mărturisit că îi place să locuiască împreună cu partenera sa la ferma pe care a cumpărat-o într-un sat din judeţul Braşov, unde creşte animale domestice.

"Îmi place casa mea. De fapt, îmi place să locuiesc în Şirnea. Oana şi cu mine avem o fermă frumoasă - trei vaci, trei pisici şi 20 de găini. Răsărituri frumoase, apusuri frumoase şi cred că a trăi la ţară şi a face o muncă ca nomad digital înseamnă a avea ce e mai bun din ambele lumi. Trăieşti undeva în paradis şi totuşi eşti conectat la lume şi vezi ce se întâmplă şi, pentru mine, este un vis devenit realitate. Aşa că sunt foarte, foarte recunoscător. Sunt foarte, foarte onorat. Sunt foarte fericit. Este un privilegiu pentru mine, aşa că mulţumesc poporului român, tuturor celor care ne-au susţinut şi au vizionat filmele noastre", a transmis Charlie Ottley.

Jurnalistul britanic a precizat că procesul obţinerii cetăţeniei române a durat ceva timp, deoarece "nu totul este încă digitalizat în România".

"Acest proces a început acum aproximativ doi ani, când am fost nominalizat pentru cetăţenie de onoare de Laura Popescu, ambasadorul României la Londra, şi ea, foarte amabilă, m-a nominalizat pentru cetăţenia de onoare şi apoi cred că a durat ceva timp. Nu totul este încă digitalizat în România. Aşa că, uneori, (...) încă este procesarea hârtiei şi durează ceva timp. Deci, au trecut doi ani. Dar, nu am avut niciodată îndoieli. Mi s-a spus - ştii se întâmplă şi apoi, pur şi simplu, nu-ţi mai faci griji pentru asta pentru o vreme. Şi apoi, dintr-o dată, se întâmplă. O, Doamne. Şi devii foarte nervos şi intri în panică. Dar a fost atât de emoţionant să aflu acum câteva săptămâni şi nu am putut spune nimănui, cu excepţia câtorva prieteni. A fost un proces lung şi acum simt că România nu este doar casa mea din suflet, ci este şi casa mea legală şi asta este o mare onoare", a adăugat Charlie Ottley.

Charlie Ottley a depus jurământul și a devenit cetăţean român cu acte în regulă
