CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor

CFR SA a decis suspendarea mai multor curse operate de CFR Călători, din cauza datoriilor pentru taxa de utilizare a infrastructurii.

Deși la începutul săptămânii oficialii CFR SA garantau că nu vor exista trenuri suspendate din cauza datoriilor pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după-amiază situația s-a schimbat radical. Administratorul rețelei feroviare a transmis o dispoziție către regionale prin care sunt indicate trenurile CFR Călători ce urmează să fie retrase din circulație, începând cu 1 septembrie și ulterior din 1 octombrie, potrivit ClubFeroviar.ro.

La scurt timp după apariția informației, CFR Călători a emis un comunicat de presă în care explică faptul că, deși a achitat parțial suma datorată, nu are resurse pentru plata integrală. Compania dă vina pe Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care ar fi trebuit să vireze peste 139 de milioane de lei, dar a transferat doar 7,8 milioane.

Precizările CFR Călători

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 mil lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7.8 mil lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

Cu toate acestea CFR Călători a achitat către CFR SA din suma scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviara ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.

Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru inconvenientele care pot apărea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”, a transmis CFR Călători într-un comunicat de presă.

Problema are rădăcini mai vechi. Recent, CFR SA notificase că va suspenda trenurile dacă nu este achitat TUI-ul, estimat la circa 8,2 milioane de euro. După intervențiile din presă, părea că situația fusese rezolvată, conducerea CFR Călători dând asigurări că nu există pericolul ca garniturile să fie trase pe dreapta. Totuși, acordul a rezistat doar două zile.

Trenuri anulate la CFR Călători

Într-o telegramă, Direcția Trafic a CFR SA ar fi dispus oficial suspendarea unor trasee aparținând CFR Călători, în baza notificării din 20 august 2025 privind datoriile restante.

"1. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.

2. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.

3. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570 SE ANULEAZĂ în relația Botoșani - Suceava Nord și retur.

4. Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 și 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.

5. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor - Fetești.

b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.

6. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.

7. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 13071 (5071) și 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.

8. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

9. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3126 si 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.

10. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3127 și 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

11. Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.

a) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.

b) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.

12. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4205 și 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.

13. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Bistrița Nord și retur.

14. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4372 și 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.

15. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.

16. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4533 și 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.

a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2441 și 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2445 și 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.

17. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2560 și 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.

b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.

c) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.

d) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu- Sighișoara și retur.

18. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov-București Nord.

19. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 12661 (1661) și 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.

20. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1748 și 1749 SE ANULEAZĂ în relația Targu Mures – Deda și retur.

21. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1571 și 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.

22. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1590 și 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur.

23. Începând cu data de 04.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1530 și 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.

24. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1532 și 1533, SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timisoara Nord și retur.

25. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1537 și 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.

26. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1743 și 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.

27. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1745 și 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur", se arată în dispoziția transmisă de administratorul infrastructurii feroviare privind trenurile care se vor anula începând de luni, 1 septembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News