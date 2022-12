Cercetătorii cer interzicerea petardelor şi artificiilor. Medicii, avertisment cu privire la modul de folosire: Sunt traumatisme foarte grave!

Academia de Ştiinţe din Cehia a cerut marţi interzicerea focurilor de artificii din cauza substanţelor "extrem de toxice" pe care le eliberează în aer, transmite EFE.



Potrivit Radio Praga, oamenii de ştiinţă avertizează că aceste substanţe sunt dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru mediu.



De asemenea, ei cred că majoritatea oamenilor nu sunt suficient de informaţi cu privire la aceste pericole sau, dacă sunt, tind să le subestimeze.



Prin comparaţie, dacă o companie industrială evacuează astfel de cantităţi de substanţe periculoase, se va confrunta cu proceduri legale şi va fi închisă", a declarat Petr Kluson, de la Institutul de Procese Chimice al Academiei de Ştiinţe.



Dar oamenii inhalează direct acest amestec neobişnuit de otrăvuri şi substanţe cancerigene emanate de focurile de artificii, a remarcat el.



Pe lângă îmbunătăţirea informării generale cu privire la aceste efecte negative, oamenii de ştiinţă pledează pentru limitarea sau chiar interzicerea totală a utilizării focurilor de artificii, scrie Agerpres.

Avertisment din partea medicilor: Sunt traumatisme foarte grave, trebuie avut grijă

Un medic primar oftalmologie, Prof. Dr. Adriana Stănilă, avertizează că petardele pot fi extrem de periculoase şi dă exemplu cazul unui copil ajuns la urgenţe chiar de Anul Nou.

”Un copil de 7 ani a venit pur și simplu cu un ochi perforat de o petardă, avea o gaură în mijlocul ochiului. Am făcut ecografie, am suturat plaga, am încercat de mai multe ori și cu sprijinul altor colegi, dar a mers foarte rău și avea dureri. Am decis împreună cu părinții copilului că nu se mai putea salva și să îl îndepărtăm. Când am încercat să îndepărtez ochiul, avea o bucată de metal de 8-10 centimetri în interior, care nu s-a văzut la ecografie, mai ales că ochiul era plin de sânge. Deci sunt traumatisme foarte grave și trebuie avută multă grijă! Cel mai grav accident pe care l-am văzut a fost în cazul unui ajutor de mecanic auto. Tânărul și cel la care lucra s-au gândit să umple niște cauciucuri cu o substanță inflamabilă, cu gândul că le vor aprinde de sărbători. Al doilea cauciuc a explodat în timp ce îl umpleau, iar tânărul a suferit răni grave la ambii ochi. Toată noaptea de Anul Nou i-amcusut ochii, nu am mai putut salva nimic”, a povestit Prof. Univ. Dr. Adriana Stănilă, medic primar oftalmolog.

