Centrul agrometeorologic construit de ANM, proiect de importanță europeană / video

România face un pas strategic pe harta europeană a adaptării la schimbările climatice prin construirea Centrului de Agrometeorologie, un proiect important care va sprijini atât cercetarea, cât și agricultura - sectorul cel mai vulnerabil la fenomenele meteo extreme. Climatologul Roxana Bojariu (ANM) subliniază că noua infrastructură va contribui la securitatea alimentară și la dezvoltarea de soluții inovatoare, iar schimbarea climei nu trebuie privită fatalist, ci ca o oportunitate de evoluție bazată pe știință și tehnologie modernă.

Roxana Bojariu, climatolog ANM, a subliniat că noul Centru de Agrometeorologie de la Băneasa are o importanță europeană, nu doar națională, și va ajuta cercetarea românească să țină pasul cu standardele internaționale. Aceasta a explicat că agricultura, sector extrem de dependent de vreme și climă, va beneficia direct, iar centrul va contribui la găsirea de soluții pentru tranziția spre un sistem care să asigure securitatea alimentară în condițiile schimbărilor climatice.

„Construcția Centrului de Agrometeorologie de la Băneasa, din nordul Capitalei, este important”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.



„E foarte importantă și e un lucru extraordinar pe care doamna director general Elena Mateescu l-a obținut cu echipa care a negociat la Organizația Mondială a Meteorologiei.



Un astfel de centru, care are o importanță europeană, e un centru european, nu e doar pentru România. Înseamnă un impuls dat inclusiv cercetării românești pentru că va trebui să ținem pasul cu colegii, să fim sincroni, și asta înseamnă dezvoltarea de soluții care să poată să vină în sensul naturii, într-o zonă atât de sensibilă pentru că, până la urmă, agricultura este unul din sectoarele economice cele mai dependente de vreme și climă.



Evident că peste tot se simt aceste efecte, dar vă dați seama că cea mai dependentă rămâne agricultura, și vorbim aici și de lucruri care ne pot permite să facem această transformare, să ajungem să facem această tranziție spre un nou sistem în care să avem securitatea hranei", a spus Roxana Bojariu.

„Schimbarea climei nu trebuie privită fatalist"

Roxana Bojariu a explicat că adaptarea la schimbările climatice nu înseamnă renunțarea la confort sau la o viață bună, ci, dimpotrivă, poate duce la o calitate mai ridicată a vieții. Climatologul ANM a subliniat că schimbarea climei nu trebuie privită fatalist, ci ca o oportunitate de evoluție, care cere implicarea tuturor, creativitate și soluții științifice aplicate în interesul general.

„Să te adaptezi la schimbarea climei nu înseamnă să vii cu constrângeri, nu înseamnă să trăiești mai prost, nu înseamnă să mănânci mai prost, nu înseamnă să nu ai confortul unei civilizații avansate.



Înseamnă, din contră, să poți să trăiești chiar mai bine în condițiile schimbării climei, să mănânci mai bine, să ai o sănătate mai bună, dar asta folosind cea mai bună știință disponibilă, ca bază pentru tehnologii din ce în ce mai sofisticate și atunci schimbarea climei va fi o provocare care ne va da un impuls în evoluție și nu va fi ceva apocaliptic, ceva fatal care nu poate fi descris decât în culori sumbre.



Aici aș avea o problemă inclusiv cu unele voci publice. Schimbarea climei nu trebuie privită fatalist, ci trebuie privită proactiv în sensul în care putem să evoluăm, chiar în condițiile schimbării climei, dar asta cere un efort din partea tuturor, cere mai multă creativitate, cere știință mai ales și tehnologie care să fie folosite în interesul general”, a spus Roxana Bojariu la DC News.

