Cele mai sigure și nesigure țări din lume în 2025. România coboară în clasamentul global

Iată care sunt țările cele mai sigure și cele mai nesigure din lume în 2025.

România coboară în clasamentul global al siguranței, în timp ce Islanda rămâne cea mai sigură țară din lume.

Conform Indicelui Global al Păcii (GPI) 2025, realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), siguranța globală continuă să scadă, iar factorii care preced conflictele majore sunt la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cele mai sigure țări din lume

Islanda rămâne cea mai sigură țară din lume pentru a 15-a oară consecutiv. Printre motivele invocate se numără nivelul extrem de scăzut al criminalității, populația restrânsă, încrederea ridicată în poliție și absența armatei.

Pe lista celor mai sigure 10 țări se află și Danemarca, Irlanda, Noua Zeelandă, Austria, Singapore, Portugalia, Slovenia, Japonia și Elveția. În general, țările nordice și europene domină clasamentul, caracterizate printr-un nivel ridicat de trai, sisteme eficiente de justiție, educație de calitate și relații sănătoase între guvern și cetățeni. Aceste state se remarcă și prin indicatori ridicați de „Positive Peace”, care reflectă atitudini și structuri sociale ce susțin stabilitatea și reziliența comunităților.

România coboară în clasament

România a coborât cu două locuri în clasament, situându-se pe locul 38 din 163 de țări, ceea ce reflectă o deteriorare a siguranței și a ordinii publice față de anii anteriori.

Raportul GPI arată că pacea globală a înregistrat 13 deteriorări în ultimele 17 ediții, cu creșteri ale militarizării și conflictelor internaționalizate. Conflictele internaționalizate au crescut cu 175% din 2010, implicând 78 de state în războaie dincolo de granițele proprii.

Războiul dintre Rusia și Ucraina rămâne un factor major care afectează pacea la nivel mondial.

Statele Unite ale Americii s-au clasat pe locul 128 în clasamentul Global Peace Index 2025, în timp ce China se clasează pe a 98-a poziție, în scădere cu 11 locuri.

Cele mai nesigure țări din lume

Conform GPI 2025, cele mai nesigure state sunt Rusia - pentru prima dată, urmată de Ucraina, Sudan, Republica Democratică Congo și Yemen. Acestea se confruntă cu conflicte armate, instabilitate politică și crize umanitare complexe. Alte țări cu probleme majore de securitate includ Afganistan, Siria, Israel și Mali.

Regiuni sigure și caracteristici comune

Nordul Europei rămâne cea mai sigură regiune a lumii, cu țări precum Norvegia, Danemarca, Islanda și Finlanda, care înregistrează cele mai mici rate ale omuciderilor - 0,8 la 100.000 de locuitori - și se află printre cele mai fericite națiuni.

Raportul subliniază că siguranța este strâns legată de coeziunea socială, educația de calitate, eficiența instituțiilor și relațiile sănătoase dintre guvern și cetățeni. De asemenea, militarizarea globală a crescut, conflictele internaționalizate sunt mai frecvente, iar investițiile în prevenirea conflictelor și misiuni de pace au scăzut, ceea ce face ca tendințele negative să continue.

Raportul evaluează 163 de țări și teritorii pe baza a 23 de indicatori, împărțiți pe trei domenii: siguranța și securitatea societală, conflictele interne și internaționale, și nivelul de militarizare.

