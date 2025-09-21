€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data actualizării: 16:33 21 Sep 2025 | Data publicării: 16:26 21 Sep 2025

Cele mai cancerigene trei alimente care există

Autor: Darius Mureșan
Vezi galeria foto
 eating-mancare-masa_95375200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Atenția la alimentație înseamnă să știi ce consumi cu adevărat, deoarece unele produse „light” sau care par inofensive pot fi periculoase. Nutriționistul Óscar Fernández dezvăluie trei alimente surprinzător de nocive, care cresc riscul de cancer.

Pe locul trei sunt floricelele de porumb cumpărate din supermarket, al căror ambalaj rezistă la 200 de grade și conține un strat de plumb care ajunge în organism. Urmează cârnații ieftini de tip Frankfurt, care de multe ori conțin foarte puțină carne adevărată, motiv pentru care este esențial să citești eticheta. Cel mai periculos aliment este gogoșa, care reunește trei factori extrem de dăunători: făină rafinată, zahăr și prăjire, ceea ce crește semnificativ riscul de cancer, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com, @armmypicca 

 

Alte alimente pe care ar trebui să le eviți

O alimentație echilibrată și sănătoasă reprezintă un pilon esențial în prevenirea multor afecțiuni, inclusiv a cancerului. Studiile recente din domeniul oncologiei și nutriției evidențiază faptul că anumite alimente și metode de preparare pot crește semnificativ riscul apariției unor forme de cancer. Conștientizarea acestor factori este, așadar, crucială pentru menținerea sănătății pe termen lung.

Alimentele procesate industrial, bogate în aditivi, conservanți și nitriți, se află printre principalele surse de risc. Mezelurile, cârnații, baconul sau alte produse din carne prelucrată conțin compuși chimici care, în urma consumului frecvent, pot favoriza dezvoltarea cancerului colorectal. În aceeași categorie intră și produsele de panificație sau gustările ambalate, care conțin adesea zaharuri rafinate și grăsimi trans, asociate cu inflamația cronică și cu un risc crescut de tumori digestive.

Metodele de gătit la temperaturi foarte ridicate, cum sunt prăjirea intensă sau afumarea, generează compuși nocivi precum hidrocarburile policiclice aromatice și aminele heterociclice, recunoscute pentru potențialul lor carcinogen. De aceea, consumul frecvent de alimente prăjite sau afumate ar trebui redus semnificativ.

De asemenea, zahărul și băuturile ultraprocesate, deși nu sunt direct cancerigene, pot contribui la obezitate și rezistență la insulină, factori care cresc susceptibilitatea la diverse forme de cancer, inclusiv la cel de sân și pancreas.

Specialiștii recomandă o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și proteine sănătoase, alături de hidratare corespunzătoare și activitate fizică regulată. Evitarea alimentelor procesate, prăjite sau bogate în zaharuri și aditivi nu doar că reduce riscul de cancer, dar contribuie și la menținerea unei stări generale de sănătate optime.

Alegerile alimentare cotidiene nu sunt doar o chestiune de gust sau confort, ci un factor decisiv pentru sănătate pe termen lung. Informarea corectă și adoptarea unor obiceiuri nutriționale echilibrate rămân cele mai eficiente strategii în prevenirea bolilor grave.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mancare
cancer
nutritie
sanatate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Atacul care a zguduit aeroporturile din Europa vine după semnarea unui contract cu greutate. România, prinsă la mijloc
Publicat acum 22 minute
Forțele aeriene germane au interceptat un avion militar rus deasupra Mării Baltice
Publicat acum 43 minute
Însingurarea, o problemă a societății noastre?
Publicat acum 50 minute
Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu sărbătoresc 29 de ani de căsnicie
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ciuvică are o regulă pentru Putiniști. „Spre surprinderea mea... nu mă așteptam la ceva atât de bun”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close