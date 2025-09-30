€ 5.0783
Data publicării: 11:06 30 Sep 2025

Cele mai bune alimente pentru detoxifierea organismului
Autor: Darius Mureșan

cuplu mancare detox Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection
 

Excesele alimentare, mesele neregulate și lipsa activității fizice pot încărca organismul cu toxine, care trebuie eliminate pentru a recăpăta energia. Soluția începe cu alegeri inteligente la cumpărături.

Pentru a detoxifia organismul este esențială o dietă bogată în fructe și legume specifice și hidratare corespunzătoare. Citricele, precum lămâia, stimulează ficatul și digestia grăsimilor, ananasul are efect diuretic și combate celulita, iar fructele de pădure, în special zmeura, au proprietăți antiinflamatoare. Anghinarea și broccoli sunt legume antioxidante care curăță ficatul și susțin tranzitul intestinal, în timp ce usturoiul și ghimbirul facilitează digestia și eliminarea toxinelor, potrivit 20minutos.es

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Anghinarea, aliat al sănătății și al longevității

Anghinarea, recunoscută încă din Antichitate pentru proprietățile sale terapeutice, este o legumă apreciată pentru beneficiile semnificative pe care le aduce organismului. Consumul regulat de anghinare poate contribui la menținerea unei stări optime de sănătate și la prevenirea unor afecțiuni cronice.

Această legumă este bogată în fibre, vitamine și minerale esențiale, printre care vitamina C, vitamina K, acid folic, magneziu și potasiu. Fibrele alimentare din anghinare ajută la reglarea tranzitului intestinal și la menținerea unei flore digestive sănătoase, fiind un aliat de nădejde în prevenirea constipației și a tulburărilor digestive.

Un alt beneficiu notabil al anghinarei constă în efectul său protector asupra ficatului. Aceasta stimulează producția de bilă și sprijină detoxifierea organismului, fiind utilă în menținerea sănătății hepatice. Compușii bioactivi prezenți în anghinare, precum cinarina și flavonoidele, au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, contribuie la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ și reduc riscul apariției bolilor cronice.

De asemenea, anghinarea poate avea un rol benefic în reglarea nivelului de colesterol. Studiile arată că extractele de anghinare pot scădea nivelul LDL („colesterolul rău”) și pot sprijini menținerea unui profil lipidic echilibrat, ceea ce contribuie la sănătatea cardiovasculară.

Anghinarea poate fi consumată fiartă, coaptă, la grătar sau sub formă de infuzii. Integrarea ei în dietă nu doar că îmbogățește mesele, dar oferă și un plus de vitalitate și bunăstare organismului.

anghinare
ananas
cura detoxifiere
energie
