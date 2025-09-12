Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise

Giorgio Armani a lăsat două testamente secrete, scrise de mână și puse în plic sigilat. Primul datează din 15 martie, iar al doilea din 5 aprilie. Informația a fost făcută publică de agenția ANSA, care citează arhiva notarială din Milano. Cele două documente au fost deschise de notara Elena Terrenghi pe 9 septembrie. Deocamdată, conținutul lor nu este cunoscut, scrie La Repubblica.

Celebrul designer, care a murit la vârsta de 91 de ani, și-a pregătit în detaliu succesiunea. Până acum câteva zile, doar el cunoștea conținutul celor două testamente. Scopul său era să lase viitorul grupului în mâinile persoanelor cele mai apropiate, acordând un rol central Fundației Armani, creată în urmă cu circa zece ani împreună cu partenerul său de viață și colaboratorul de-o viață, Leo Dell’Orco, și cu bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Armani nu a avut copii și a putut astfel împărți întreaga moștenire fără „cote legale” rezervate de obicei soțului/soției și descendenților. Prin urmare, moștenitorii vor fi cei trei nepoți – Silvana și Roberta (fiicele fratelui său Sergio, decedat), Andrea Camerana (fiul surorii Rosanna) – și Leo Dell’Orco.

Moștenirea include și un vast patrimoniu imobiliar

Pe lângă 99,9% din grupul de modă, moștenirea include și un vast patrimoniu imobiliar: vila din Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi (unde se află și localul „La Capannina”, cumpărat recent), casa din Milano (via Borgonuovo), Villa Rosa din Oltrepò Pavese, precum și alte reședințe la Saint Moritz, Paris și Saint Tropez. În plus, există o importantă colecție de artă. Se presupune că ar putea exista și bunuri rezervate pentru unele persoane care l-au sprijinit pe Armani încă de la începuturile carierei, dar și donații către organizații caritabile sau cauze sociale.

Între timp, a fost demarat procesul pentru includerea lui Armani în Famedio, templul personalităților ilustre din Milano. „Pot confirma că am primit acordul familiei pentru înscrierea lui Giorgio Armani în Famedio, ceea ce mi se pare deja un lucru important”, a declarat primarul Beppe Sala.

Cine sunt moștenitorii lui Armani





Ultimele dorințe ale designerului vor clarifica modul în care compania cu 8.700 de angajați va fi împărțită între Leo Dell’Orco, sora sa Rosanna, nepoții Andrea Camerana, Silvia și Roberta Armani, și Fundația Armani. Leo Dell’Orco va primi, printre altele, și vila din Forte dei Marmi, unde a petrecut multe vacanțe alături de Armani și pe care o deținea deja parțial.

Pe lângă Giorgio Armani S.p.A., cea mai mare parte a averii este gestionată prin Immobiliare S.r.l., o companie cu active de 289 de milioane de euro, dar cu proprietăți evaluate la mult mai mult. Directorul general, Michele Morselli (născut în 1983), este considerat unul dintre oamenii cei mai apropiați de Armani. Printre proprietățile aflate în portofoliul acestei companii se numără palatul de pe via Borgonuovo 21 din Milano (evaluat la 75,1 milioane de euro, dar cu o valoare de piață mai mare), Villa Rosa din Cigognola (Pavia), vila din Pantelleria, reședința din Antigua (17,8 milioane de euro), precum și superyachtul „Main”, în valoare de 33,9 milioane de euro.

Morselli, spre deosebire de alți manageri din grup, are un rol central doar în compania imobiliară privată a lui Armani. Se știe că deține o avere considerabilă, inclusiv circa 15 imobile în Milano, participații în domeniul sănătății, și este pasionat de echitație și baschet (fiind și consilier al clubului Blu Basket). De altfel, baschetul a fost una dintre pasiunile împărtășite cu Armani.

La funeraliile de la Rivalta, unde au participat 62 de apropiați, printre care Dell’Orco și familia, Morselli nu a fost prezent, la fel ca Federico Marchetti, fondatorul Yoox și membru independent al consiliului Giorgio Armani S.p.A.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News