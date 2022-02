Un număr de 13 polițiști de frontieră din Ucraina sigur nu se mai întorc acasă. Ei păzeau Insula Șerpilor. La atenționarea rusă, au refuzat să se predea și au fost uciși. Imagini înfiorătoare vin din Ucraina, imagini care arată cruzimea militarilor ruși ce atacă tot ce pot. Au murit oameni, mulți. Au fugit oameni, și mai mulți. Polițiștii din Insula Șerpilor cu siguranță vor rămâne în istorie, după ce le-au răspuns rușilor să se ducă dr*cului. ”Vă sugerez să vă predați armele și să capitulați, altfel voi deschide focul, ați înțeles?” i-a atenționat o navă de război pe cei 13 de pe Insula Șerpilor. Grănicerii nu s-au predat, au luptat până la moarte. Ei se aud pe ultima înregistrare spunând ”Asta este” și răspund rușilor: ”Navă de război rusă, du-te dr*cului!”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost cel care a anunțat că toți polițiștii de frontieră aflați pe insulă au fost uciși în atacul rușilor. Pentru curajul lor, cei 13 vor primi titlul de ”Erou al Ucrainei”.

Citește și: Insula Șerpilor, ocupată de ruși. Al cui este, de fapt, acest teritoriu și de ce este important din punct de vedere strategic

Analistul de politică externă Bogdan Chirieac a vorbit despre acest moment simbol pentru războiul Ucraina-Rusia. ”S-a apropiat Crucișătorul Moscova, nava amiral a flotei ruse, și i-au atenționat (n.r. pe cei 13 grăniceri de pe Insula Șerpilor), pe frecvențele internaționale, să se predea. De acolo a venit răspunsul - și va intra în istorie, pe bună dreptate- cei 13 militari, 13 copii, pentru că am văzut cine sunt militarii din acest război, le-au răspuns: ”Nava militară rusă, du-te dr*cu!”. Răspunsul a fost că au fost cu toții bombardați și măcelăriți, n-a scăpat unul. Este un act de barbarie inimaginabilă - ei nu aveau arme ofensive pe Insula Șerpilor. (...) Sub niciun motiv nu trebuia ca Armata Rusă și Putin să măcelărească acei copii, sub niciun motiv. E o insulă absolut inutilizabilă, cu un radar pe ea, distrus, fără nicio relevanță militară. De ce au făcut acest act de barbarie care intră în istorie? Sunt 13 eroi ucraineni, se vor face filme despre ei, despre uciderea celor 13 eroi de pe Insula Șerpilor.” a spus Bogdan Chirieac, în emisiunea ”Deferiți mass-media”.

”Războiul este un loc în care tinerii care nu se cunosc și nu se urăsc se ucid prin decizii ale unor bătrâni care se cunosc și se urăsc, dar nu se ucid” este citatul pe care l-a prezentat consultantul Cozmin Gușă, în cadrul emisiunii. El a dezvăluit că i-a fost trimis de fiul său, după ce a citit despre moartea celor 13 grăniceri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News