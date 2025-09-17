Ceaiul matcha nu provoacă anemie dacă știi când să-l bei. Sfatul unui nutriționist

Ceaiul matcha a devenit tot mai popular, însă unii se întreabă dacă afectează absorbția fierului. Nutriționista Zoa Luengo a explicat că taninii pot reduce fierul vegetal doar în cazuri extreme, cum ar fi consum foarte mare, dietă săracă în fier sau probleme medicale.

Ceaiul matcha nu provoacă anemie de unul singur, avertizează nutriționista Zoa Luengo. Ea a explicat că anemia feriprivă are multiple cauze, precum dieta săracă, pierderile de sânge sau probleme de absorbție intestinală. Persoanelor cu anemie diagnosticată li se recomandă să consume ceaiul la distanță de mesele principale și suplimentele de fier, dar nu trebuie eliminat complet din dietă. Dacă este corect integrat în dietă, matcha poate fi un obicei sănătos, energizant și delicios, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Cine trebuie să evite ceaiul matcha

Ceaiul matcha, recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, a câștigat popularitate în ultimii ani, fiind apreciat atât pentru gustul său, cât și pentru beneficiile asupra sănătății. Totuși, acest tip de ceai verde nu este recomandat tuturor. Specialiștii atrag atenția că anumite categorii de persoane ar trebui să fie prudente sau să evite consumul de matcha.

Persoanele sensibile la cofeină ar trebui să limiteze sau să evite complet matcha. Deși conținutul de cofeină poate varia în funcție de modul de preparare, o ceașcă de matcha poate furniza aproximativ 60–70 mg de cofeină, echivalentul unei cești de cafea. Consumul excesiv poate provoca insomnie, palpitații, anxietate sau tulburări digestive.

De asemenea, femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să fie precaute. Cofeina și alți compuși activi din matcha pot traversa placenta sau ajunge în laptele matern, cu efecte potențiale asupra fătului sau sugarului. Nutriționiștii recomandă limitarea aportului de cofeină în timpul sarcinii, ceea ce implică un consum moderat sau evitarea ceaiului matcha.

Persoanele cu afecțiuni gastrointestinale, cum ar fi gastrita sau ulcerul, pot fi de asemenea afectate de consumul de matcha. Aciditatea și stimularea gastrică asociate cofeinei pot agrava simptomele sau pot provoca disconfort digestiv. În aceste cazuri, ar trebui discutat cu medicul înainte de includerea ceaiului în dietă.

Pacienții cu tulburări cardiace sau hipertensiune arterială ar trebui să consulte un specialist înainte de a consuma matcha. Cofeina poate crește temporar tensiunea arterială și ritmul cardiac, ceea ce poate reprezenta o problemă pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare.

Deși matcha oferă numeroase beneficii pentru sănătate, consumul său trebuie abordat cu atenție. Persoanele sensibile la cofeină, femeile însărcinate sau care alăptează, pacienții cu probleme gastrice sau cardiace reprezintă categorii care trebuie să limiteze sau să evite ceaiul matcha.

