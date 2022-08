Peste 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare și mese calde în valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei. Mecanismul de distribuire prevede trei etape: 1) emiterea cardurilor de către unitățile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), 2) împlicuire și distribuirea prin intermediul CN Poșta Română și 3) încărcareavalorică a cardurilor.

Un cititor DC News ne-a spus ce problemă a avut cu aceste vouchere.

„Statul te limitează să cumperi doar de la anumite magazine. De exemplu, la Târgoviște, poți cumpăra doar de la Profi și Ana și Cornel. Mai poți cumpăra de la anumite magazine, dar acelea nu sunt la Târgoviște. Am fost cu bunica mea la Profi. Multe rafturi erau goale. Problema principală a fost că prețurile la alimentele de bază erau duble. Ulterior, am fost la mai multe supermarketuri - Carrefour, Lidl și Kaufland - și am văzut că prețurile erau mult mai mici.

Statul îți dă 250 lei, dar îți impune să cumperi de unde vrea el, unde prețurile sunt duble față de alte magazine. Nu era mai simplu să li se dea oamenilor 250 lei pentru a-și cumpăra produse de unde știu ei că este mai ieftin? La Profi, am observat că prețurile sunt duble față de alte supermarketuri, cel puțin la produsele de bază. Când ești limitat cu banii, știi toate prețurile și știi de unde să cumperi. Oamenii se bucură că primesc ceva, dar nu este corect. Lasă omul să cumpere de unde vrea. Adică tu îi dai 250 lei, dar el cumpără, de fapt, de vreo 150 lei”, ne-a spus un cititor DC News.

În afară de Profi, restul magazinelor din imaginea de mai jos sunt cu produse din carne și nu se găsesc toate în Târgoviște.

Dacă ați întâmpinat astfel de probleme, vă rugăm să ne scrieți la adresa murgoci_anca@yahoo.com

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului

Dacă vă numărați printre persoanele eligibile, așa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajații Poștei Române, fără să fie nevoie să demarați dumneavoastră vreo procedură în acest sens. În cazul în care îndepliniți criteriile pentru a fi printre beneficiarii eligibili, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranșa I nu veți intra în posesia cardului, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat oficiu poștal, de unde veți primi îndrumări.

Cardurile vor fi însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre operatorii economici parteneri și un număr de telefon pentru cazurile în care întâmpinați probleme.

Cine sunt cei peste 2,5 de beneficiari care primesc tichete sociale

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Nu puteți înstrăina cardurile

Sunt interzise și se sancționează conform legii:

a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziționarea de produse alimentare și mese calde;

b) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau pentru fracțiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și destinatarul final al acestora;

d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

