Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry

Foto: Instagram @clarencehouse / @sussexroyal
Foto: Instagram @clarencehouse / @sussexroyal

Regele Charles ar avea o mare temere în privința fiului său, Prințul Harry.

Prințul Harry se pregătește să revină în Marea Britanie, pentru prima dată după câteva luni, urmând să participe la gala anuală WellChild Awards din Londra. Cum vizitele lui pe tărâm britanic sunt rare, mulți se întreabă dacă Ducele de Sussex se va întâlni cu tatăl său, Regele Charles, după aproape doi ani de înstrăinare.

Deși atât comentatorii regali, cât și fanii speră la o împăcare între cei doi, experta regală Katie Nicholl susține că regele are o teamă majoră legată de reluarea relației cu fiul său cel mic.

Care este teama Regelui Charles

 

Potrivit acesteia, acum cu posibilitatea unei împăcări la orizont, regele se teme ca Harry să nu facă publice detalii dintr-o eventuală întâlnire.

„Motivul pentru care tatăl său nu vorbește cu el este frica că orice ar spune ar putea apărea în spațiul public”, a declarat experta pentru revista OK!. „Să nu uităm că detalii din conversațiile private dintre Harry, Charles și William, chiar și la un eveniment atât de intim precum funeraliile ducelui de Edinburgh, au fost relatate în cartea Spare”, a spus ea, scrie Mirror.

„S-a spus atât de mult în public, cu un impact extrem de dăunător asupra monarhiei, încât regele este de înțeles că e precaut. Charles s-a fript și acum mingea e în terenul lui Harry, care trebuie să demonstreze că poate recâștiga încrederea tatălui său și a familiei”, a mai spus Katie Nicholl.

Lucrul care ar fi devastat-o pe Regina Elisabeta

 

Nu doar Harry și Meghan s-au îndepărtat de familie, ci și copiii lor, Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani), rupți de bunicul lor, Regele Charles, de unchiul și mătușa lor – Prințul și Prințesa de Wales – și de cei trei verișori: George, Charlotte și Louis. Pentru regretata Regină Elisabeta a II-a, care era cea mai fericită când era înconjurată de familie, aceasta ar fi fost o durere cumplită.

„Cred că ar fi fost devastată de faptul că regele nu îi vede pe Archie și Lilibet. Ei sunt pe locurile șase și șapte în ordinea succesiunii, deci situația ar fi într-adevăr dureroasă pentru ea. Și nu cred că i-ar fi plăcut nici faptul că Harry nu l-a cunoscut niciodată pe tatăl lui Meghan, Thomas Markle, iar copiii nu l-au întâlnit nici ei”, spune comentatorul regal Phil. 

În privința lui Harry, Phil adaugă că acesta s-ar putea simți pierdut fără îndrumarea regretatei regine: „Îmi place să cred că îi simte lipsa. Ar trebui să-i fie dor și de tatăl lui, și de fratele lui – de toți. Dar el și-a creat această situație și, chiar dacă ar fi câștigat acel proces, nu cred că Meghan ar fi dorit să petreacă mult timp în această țară. Ea știe cât de nepopulară este aici, așa că nu cred că va reveni și nici nu va aduce copiii. Nu văd o rezolvare rapidă. De fapt, nu cred că William și Harry își vor repara vreodată relația – este permanent afectată”.

Mai probabilă o împăcare între Charles și Harry decât între Harry și William

 

Totuși, Katie Nicholl rămâne optimistă în privința unei împăcări între Harry și tatăl său: „Cred că există încă o șansă. Regele este un om mărinimos, nu răuvoitor, și își dorește o relație cu fiul său cel mic, cu nora și cu nepoții. Cred că există mai multă speranță pentru o reconciliere între Charles și Harry decât între Harry și William. Dar va dura. Totul depinde de Harry, să dovedească că poate fi de încredere, că e pregătit să-și asculte tatăl și să renunțe la această campanie de denigrare a familiei lui”.

Abordarea lui Harry contrastează puternic cu cea a regretatei regine, care a crezut întotdeauna în iertare și în construirea de punți. Deși la început ar fi numit-o pe Camilla „acea femeie rea”, Elisabeta a II-a a ajuns să o îndrăgească și a avut o relație amiabilă și cu Sarah Ferguson, fosta soție a Prințului Andrew, pe care o aprecia pentru fiicele ei, Beatrice și Eugenie. „Regina nu era o persoană care să poarte ranchiună – mereu căuta să rezolve problemele”, subliniază Phil.

