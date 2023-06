Cea mai mare bancă din Rusia dispare de pe piaţa europeană

La scurt timp după debutul invaziei Rusiei în Ucraina, Banca Sberbank a fost vizată de sancţiuni occidentale, ceea ce a forţat-o să renunţe la majoritatea operaţiunilor în zona europeană, informează Agerpres.



Vineri, banca rusească a informat că totalitatea acţiunilor la Sber Vermogensverwaltungs AG, cunoscută anterior sub denumirea Sberbank Europe AG, au fost cumpărate de o companie austriacă condusă de omul de afaceri Stefan Zochling. Sberbank nu a făcut public şi preţul tranzacţiei, dar a subliniat că a obţinut toate aprobările necesare.



"Vânzarea subsidiarei noastre europene Sberbank Europe AG către un investitor străin a fost determinată de situaţia actuală la nivel global. Suntem satisfăcuţi de termenii tranzacţiei", a declarat prim vice-preşedintele Sberbank, Alexander Vedyakhin.



Acesta spune că, mai nou, Sberbank se va concentra pe dezvoltarea de servicii financiare în Rusia, unde are 106 milioane clienţi fideli, dar şi în ţările prietenoase cu Rusia.



Potrivit declaraţiilor directorului financiar de la Sberbank, economia rusească înregistrează un ritm de creştere peste aşteptări, astfel că banca se aşteaptă ca profitul său net din acest an să depăşească recordul de 1.250 miliarde de ruble (14,9 miliarde de dolari) din 2021.

Un război costisitor

Deficitul bugetar federal actual al Rusiei se datorează în mare măsură execuției accelerate a cheltuielilor în primele luni, precum și creditelor suplimentare pentru apărare și achiziționarea de arme, a spus președintele rus Vladimir Putin, scrie Interfax. Liderul Kremlin recunoaște astfel, indirect, că războiul din Ucraina îl costă destul de scump, deși anterior evitase să discute despre creșterea cheltuielilor din cauza invaziei țării vecine.



"Astăzi, finanțele noastre publice sunt în general echilibrate. Există un mic deficit actual al bugetului federal, dar se datorează în mare parte amânării cheltuielilor planificate la o dată anterioară, așa cum spunem, "la stânga" conform programului. Noi a făcut acest pas în mod conștient pentru a crește ritmul de implementare a programelor de stat și regionale", a spus el, vorbind la SPIEF.

