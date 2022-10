Cea mai dură interdicție a SUA la exportul de cipuri către China lovește dur în veniturile unor giganți globali de cipuri

În timp ce multitudinea de măsuri este considerată pe scară largă drept cea mai mare schimbare a politicii SUA față de tehnologia de transport în China din anii 1990, observatorii pieței chineze și membrii din industrie au spus că mișcarea a demonstrat și mai mult că campania de represiune multianuală a SUA împotriva sectorului tehnologic al Chinei a nu și-a îndeplinit obiectivul de a sugruma ascensiunea tehnologică a Chinei.



Mai mult, mișcarea, deși are ca scop separarea în continuare a Chinei de cipurile străine, va afecta multinaționalele din întreaga lume, inclusiv giganții de cipuri din SUA, care au beneficiat foarte mult de pe piața vastă chineză, au remarcat experții, avertizând că perturbările generate de SUA ar putea bloca dezvoltarea în industria globală a cipurilor pentru ani de zile, scrie publicația chineza, Global Times.





Daune globale



Comentând mișcarea SUA, Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat sâmbătă că noile controale ale exporturilor SUA vor împiedica schimburile internaționale de tehnologie și cooperarea economică și vor submina stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare globale și redresarea economiei mondiale.



Politizarea și armonizarea de către SUA a problemelor tehnologice, economice și comerciale nu vor opri dezvoltarea Chinei, ci doar vor dăuna SUA, a adăugat purtătorul de cuvânt.



Măsurile SUA de control al exporturilor de vineri, dacă sunt eficiente, ar putea împiedica industria chineză de fabricare a cipurilor, forțând companiile americane și străine care folosesc tehnologia americană să întrerupă sprijinul pentru unele dintre fabricile și designerii de cipuri de top din China, potrivit Reuters.



Tot vineri, SUA au adăugat principalul producător de cipuri de memorie din China, YMTC, și alte 30 de entități chineze la așa-numita listă comercială ”neagră”.





”Este extrem de greu pentru administrația Biden să taie lanțurile industriale și de aprovizionare cu cipuri globale și să excludă China cu doar câteva politici”, a declarat Fu Liang, un analist independent de tehnologie, pentru Global Times, sâmbătă.



El a spus că mișcarea nesăbuită a SUA va afecta interesele multor țări implicate și ar putea ajunge să-și slăbească propria poziție de lider în spațiul internațional al tehnologiei și să se excludă din lanțurile industriale și de aprovizionare globale.





Pe măsură ce administrația Biden își intensifică impulsul de decuplare tehnologică, tot mai multe companii din SUA și globale vor înregistra pierderi tot mai mari. De exemplu, după ce guvernul SUA a interzis companiei americane de semiconductori Nvidia să vândă cipuri sofisticate Chinei la sfârșitul lunii august, compania a estimat că ar putea pierde aproximativ 400 de milioane de dolari în vânzări potențiale către China în al treilea trimestru și s-a implicat activ cu guvernul SUA. în căutarea scutirilor.



”Dacă noile măsuri sunt implementate cu strictețe, ar putea pune în pericol până la 30% din veniturile totale ale unor giganți din industria de cipuri din SUA și la nivel mondial, deoarece veniturile Chinei reprezintă o treime din veniturile lor totale”, a declarat Han Xiaomin, director general al Jiwei Insights.

Companiile globale de cipuri încep deja să ia în considerare modalități de a depăși impactul noilor controale ale exporturilor din SUA



”SK Hynix este pregătită să facă tot posibilul pentru a obține o licență de la guvernul SUA și va lucra îndeaproape cu guvernul sud-coreean în acest scop”, a declarat compania într-un comunicat trimis sâmbătă către Global Times. ”Suntem, de asemenea, pregătiți să operam fără probleme fabricile noastre de producție din China, sub premisa respectării regulilor internaționale”.





Citește și:

Tensiuni între SUA și China. Pentagonul pregătește noi sancțiuni pentru companiile chinezești

Experții chinezi au spus că noua mișcare, care nu are dovezi și vine pe fondul unei rivalități tehnologice sporite între China și SUA, este o altă represiune întărită și fără temei împotriva ascensiunii tehnologice a Chinei, care va ajunge ”să ridice o piatră doar pentru a o arunca pe picioarele ei”.



Potrivit unei declarații publicate pe site-ul oficial al DOD, firmele incluse în listă sunt ”companii militare chineze” care operează direct sau indirect în SUA, în conformitate cu cerințele statutare din secțiunea 1260H din Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2021. Producătorul de echipamente de supraveghere Zhejiang Dahua Technology, China State Construction Group Co și producătorul de material rulant CRRC Corp Ltd s-au numărat printre cele 13 firme adăugate pe lista neagră.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News