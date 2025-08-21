Cea mai bună dietă pentru a trăi mai mult și mai sănătos, potrivit experților

Longevitatea atrage tot mai mult atenția specialiștilor în nutriție și medicină, iar studiile recente arată că modul în care ne hrănim poate influența semnificativ durata și calitatea vieții. Printre experții care au studiat îndeaproape acest domeniu se numără doctorul Ángel Durántez. Într-un interviu recent, el a explicat care este dieta care ne poate ajuta să trăim mai mult și mai sănătos și a subliniat rolul crucial al echilibrului alimentar, al proteinelor și al uleiului de măsline.

Potrivit expertului în longevitate Ángel Durántez, alegerea „dietei perfecte” este dificilă, iar studiile observaționale arată că dieta mediteraneană este de cele mai multe ori cea mai benefică pentru a trăi mai mult și mai sănătos. Aceasta include proteine, legume, fructe și grăsimi sănătoase. Totuși, el subliniază că și alte diete, precum cea ketogenică, postul intermitent sau paleo, pot aduce rezultate temporare. Esențial este ca fiecare să-și găsească dieta care i se potrivește cel mai bine, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sewcream

Ce presupune dieta mediteraneană

Dieta mediteraneană este un model alimentar inspirat din tradițiile țărilor mediteraneene, precum Grecia, Italia sau sudul Spaniei, și este considerată una dintre cele mai sănătoase diete din lume. Aceasta pune accent pe consumul ridicat de legume, fructe, leguminoase (fasole, linte, năut), nuci și semințe, care furnizează vitamine, minerale, fibre și antioxidanți esențiali pentru sănătatea organismului.

Cerealele integrale – pâine și paste integrale, orez brun sau quinoa – sunt baza aportului de carbohidrați deoarece oferă energie sustenabilă și contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Dieta include și grăsimi sănătoase, în special uleiul de măsline extravirgin, dar și avocado, nuci sau semințe, iar sursa principală de proteine o reprezintă peștele și fructele de mare, consumate de câteva ori pe săptămână. Carnea albă, cum este puiul sau curcanul, poate fi consumată moderat, iar carnea roșie este recomandată rar și este ideal să fie slabă.

Produsele lactate, precum iaurtul și brânza, se consumă cu moderație, iar mesele sunt condimentate cu ierburi și condimente naturale, precum busuioc, oregano sau rozmarin, pentru a evita sarea în exces. Vinul roșu este permis, dar doar în cantități moderate și de obicei în timpul mesei.

Dieta mediteraneană pune accent și pe stilul de viață sănătos, nu doar pe alimentație: activitate fizică regulată, mese luate împreună cu familia sau prietenii și echilibru între nutrienți. Aceasta ajută la protecția inimii, reducerea riscului de diabet, menținerea greutății corporale și prevenirea inflamațiilor, fiind asociată și cu un risc mai scăzut de anumite tipuri de cancer și afecțiuni cronice.

În esență, dieta mediteraneană nu este doar un regim alimentar, ci un mod de viață care promovează sănătatea pe termen lung prin alegeri alimentare echilibrate și plăcerea de a mânca bine și sănătos.

