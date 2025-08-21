Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi

Mai mulţi fotografi chinezi au surprins joi, accidental, un fenomen rar cunoscut sub numele de "fulgere roşii" sau "fulgere sprite". S-a întâmplat în timp ce fotografiau cerul nocturn în apropierea Muntelui Kailash (Kangrinboqe) situat în Regiunea autonomă Tibet, un loc sacru pentru adepţii hinduismului şi budismului, transmite Agerpres, citând agenţia Xinhua.



Fotografii sunt membri ai China StarVision Alliance, o platformă care reuneşte aproape 1.000 de astrofotografi chinezi şi companii de turism care organizează excursii pentru observarea cerului nocturn.

Ce sunt "fulgerele roşii"





La primele ore ale zilei de joi, în timpul unei furtuni, ei au surprins în imagini fulgerele de culoare roşie, asemănătoare cu artificiile sau cu nişte meduze strălucitoare.



"Fulgerele sprite" sunt descărcări electrice neobişnuite, care urcă în loc să coboare. Spre deosebire de fulgerele obişnuite dintre nori şi sol sau dintre nori, "fulgerele sprite" apar atunci când descărcările intense de energie perturbă câmpul electric din atmosfera superioară, creând un spectacol roşiatic strălucitor deasupra furtunii.



Un astfel de eveniment rar a luminat cerul deasupra oraşului Shannan din Tibet în noaptea de 31 mai spre 1 iunie şi a fost surprins de astrofotograful chinez Dong Shuchang, care a postat apoi imagini online cu acest fenomen.

