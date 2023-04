Ce spune Titi Aur despre accidentul Monicăi Odagiu - VIDEO cu momentul impactului. ”Mașina este o armă, ucide”

Imaginile îl arată pe tânăr, identificat drept Alexandru, în vârstă de 35 de ani (sau 33 din alte surse), în timp ce se ridică de pe o bancă din stația de autobuz, dar ridicarea este incompletă, el căzând cu capul înainte, pe carosabil. Vizibilitatea șoferului în acea zonă era extrem de scăzută cu privire la pietoni, fiind parcate mașini pe trotuar, chiar înainte de stația de autobuz.

Imediat după impact, informațiile erau că tânărul ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Conform primelor detalii, Monica Odagiu a apelat 112 și a încercat să ajute victima, dar impactul a fost extrem de puternic, acesta murind din cauza unui traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața.

Iată imaginile (puternic impact emoțional!):

”Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie. Senzaţia mea este că a fost un gest sinucigaş din partea acelui tânăr. Se demonstrează încă o dată că maşina este o armă, că maşina ucide. Eu nu vreau să mă pronunţ, viteza maşinii va fi determinată de experţi. A avut reacţia corectă, a frânat şi a tras de volan. Dacă gestul tânărului a fost sinucigaş, în anumite situaţii, oricâtă experienţă ai avea, oricât de bun pilot ai fii, nu poţi evita. Nu spun că aşa a fost, experţii trebuie să-şi spună cuvântul. Noi judecăm doar din punct de vedere al conducerii defensive, nu din puncte de vedere juridic” a spus expertul în conducere defensivă Titi Aur, pentru RomâniaTV.

Se pare că Alexandru fusese dat afară de la serviciu din cauza alcoolului.

Monica Odagiu, în vârstă de 26 de ani, se declară traumatizată de cele întâmplate, în ciuda faptului că atât reacția ei ca șofer, cât și cea umană au fost apreciate ca fiind corecte.

”Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupă de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul” a scris Monica Odagiu, pe Facebook.

