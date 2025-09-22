€ 5.0753
|
$ 4.3117
|
 
Data publicării: 20:54 22 Sep 2025

Ce spune psihologia despre oamenii care anulează planurile în ultimul moment

Autor: Darius Mureșan
femeie stres Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Studiile arată că, în majoritatea cazurilor, cei care amână sau anulează întâlnirile în ultimul moment acționează în interes propriu, fără a ține cont de impactul asupra celorlalți. Astfel, acest comportament poate indica trăsături narcisiste.

Anularea planurilor în ultimul moment nu indică întotdeauna narcisism, ci poate reflecta o gestionare greșită a energiei sau dificultatea de a spune „nu”. Persoanele care fac acest lucru prioritizează modul în care se simt pe moment și nu au încă mecanisme cognitive suficiente pentru a-și respecta angajamentele. Psihologia asociază acest comportament cu preferința pentru satisfacții imediate în locul beneficiilor pe termen lung. Respectul reciproc rămâne esențial pentru a nu-i afecta pe ceilalți, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

 

Ce  faci ca  nu mai anulezi planurile în ultima clipă

Anularea planurilor în ultima clipă este o problemă comună, care poate afecta relațiile personale și profesionale, dar și imaginea de sine. De multe ori, aceasta reflectă nu doar o lipsă de organizare, ci și dificultăți în gestionarea timpului, prioritizarea sarcinilor sau echilibrul emoțional. Există însă metode concrete pentru a reduce acest obicei și a deveni mai consecvent.

Primul pas constă în stabilirea realistă a programului. Este important să planifici activitățile ținând cont de timpul disponibil și de energia necesară pentru a le duce la bun sfârșit. Prea multe planuri sau prea multe întâlniri într-o zi cresc riscul de anulare. O planificare echilibrată previne suprasolicitarea și permite onorarea angajamentelor.

Un alt aspect esențial este evaluarea corectă a priorităților. Nu toate invitațiile sau sarcinile au aceeași importanță. Înainte de a accepta o întâlnire, este recomandat să te întrebi dacă aceasta se aliniază cu obiectivele personale, profesionale sau sociale. Acceptarea conștientă a planurilor reduce riscul de regret ulterior și de anulare în ultimul moment.

Gestionarea emoțiilor și a stresului joacă, de asemenea, un rol important. Uneori, anularea planurilor survine din anxietate socială, oboseală sau teama de suprasolicitare. Practicile de auto-reflecție, tehnicile de relaxare sau chiar discuțiile deschise cu persoanele implicate pot diminua aceste impedimente și pot crește încrederea în propria capacitate de a respecta angajamentele.

Crearea unui ritual de confirmare a angajamentelor poate fi de mare ajutor. Notarea planurilor într-un calendar sau confirmarea cu ceilalți participanți cu câteva ore înainte contribuie la responsabilitate și la reducerea improvizațiilor de ultim moment.

Evitarea anulării planurilor în ultima clipă ține de organizare, prioritizare și gestionarea emoțională. Prin planificare realistă, evaluarea obiectivelor și atenție la starea personală, se poate dezvolta un comportament consecvent, care nu doar că reduce stresul personal, dar consolidează și relațiile sociale și profesionale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prioritati
psihologie
narcisism
stres
emotii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
De ce nu simțim cum se mișcă Pământul?
Publicat acum 16 minute
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat acum 30 minute
Zeci de artefacte antice valoroase, inclusiv coifuri, retrocedate Greciei de un colecționar misterios
Publicat acum 55 minute
Ce economii se fac, de fapt, prin măsurile bugetare din Educație. Daniel David, explicații / video
Publicat acum 56 minute
Aspen Energy Summit 2025 - Acces, Securitate, Sustenabilitate Cum se schimbă peisajul energetic global
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 22 ore si 51 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close