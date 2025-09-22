Ce spune psihologia despre oamenii care anulează planurile în ultimul moment

Anularea planurilor în ultimul moment nu indică întotdeauna narcisism, ci poate reflecta o gestionare greșită a energiei sau dificultatea de a spune „nu”. Persoanele care fac acest lucru prioritizează modul în care se simt pe moment și nu au încă mecanisme cognitive suficiente pentru a-și respecta angajamentele. Psihologia asociază acest comportament cu preferința pentru satisfacții imediate în locul beneficiilor pe termen lung. Respectul reciproc rămâne esențial pentru a nu-i afecta pe ceilalți, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Ce să faci ca să nu mai anulezi planurile în ultima clipă

Anularea planurilor în ultima clipă este o problemă comună, care poate afecta relațiile personale și profesionale, dar și imaginea de sine. De multe ori, aceasta reflectă nu doar o lipsă de organizare, ci și dificultăți în gestionarea timpului, prioritizarea sarcinilor sau echilibrul emoțional. Există însă metode concrete pentru a reduce acest obicei și a deveni mai consecvent.

Primul pas constă în stabilirea realistă a programului. Este important să planifici activitățile ținând cont de timpul disponibil și de energia necesară pentru a le duce la bun sfârșit. Prea multe planuri sau prea multe întâlniri într-o zi cresc riscul de anulare. O planificare echilibrată previne suprasolicitarea și permite onorarea angajamentelor.

Un alt aspect esențial este evaluarea corectă a priorităților. Nu toate invitațiile sau sarcinile au aceeași importanță. Înainte de a accepta o întâlnire, este recomandat să te întrebi dacă aceasta se aliniază cu obiectivele personale, profesionale sau sociale. Acceptarea conștientă a planurilor reduce riscul de regret ulterior și de anulare în ultimul moment.

Gestionarea emoțiilor și a stresului joacă, de asemenea, un rol important. Uneori, anularea planurilor survine din anxietate socială, oboseală sau teama de suprasolicitare. Practicile de auto-reflecție, tehnicile de relaxare sau chiar discuțiile deschise cu persoanele implicate pot diminua aceste impedimente și pot crește încrederea în propria capacitate de a respecta angajamentele.

Crearea unui ritual de confirmare a angajamentelor poate fi de mare ajutor. Notarea planurilor într-un calendar sau confirmarea cu ceilalți participanți cu câteva ore înainte contribuie la responsabilitate și la reducerea improvizațiilor de ultim moment.

Evitarea anulării planurilor în ultima clipă ține de organizare, prioritizare și gestionarea emoțională. Prin planificare realistă, evaluarea obiectivelor și atenție la starea personală, se poate dezvolta un comportament consecvent, care nu doar că reduce stresul personal, dar consolidează și relațiile sociale și profesionale.