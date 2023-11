Ce spune o refugiată din Ucraina despre România. A locuit un an în Constanța și nu i-a plăcut. "Ospitalieră este doar marea. Un oraș mizerabil" - Video

O refugiată din Ucraina a vorbit pe TikTok despre cum arată viața ei de când s-a mutat în România, după ce Rusia a invadat țara vecină. Anetti spune că a locuit un an de zile în Constanța, dar nu a fost foarte încântată de acest oraș. Tânăra a numit orașul de la malul mării ca fiind unul "mizerabil". Ulterior ea s-a mutat în București, iar despre capitală pare să aibă o părere mai bună.

Refugiata a explicat și de ce a ales să se stabilească cu soțul ei în România și nu a plecat într-o altă țară europeană. Printre principalele motive enumerate de ea se numără lipsa barierei lingvistice și prețurile mici la chirii.

"Un an am trăit în Constanța, unde ospitalieră este doar marea"

"Vă voi spune părerea mea despre România și voi explica de ce am hotărât să mă opresc tocmai aici. Un an am trăit în Constanța, unde ospitalieră este doar marea. Un oraș mizerabil, de aceea eu am crezut că toată România este așa. Și uite că în sfârșit am luat decizia să schimb totuși ceva și să mă mut în București. Ca de obicei soțul a avut noroc că era în cursă, așa că am făcut totul singură. Și iată că aici vă mărturisesc că viața mea s-a schimbat radical.

Bucureștiul este într-adevăr un oraș al vieții, un oraș al energiei, unde vrei să faci ceva, să creezi ceva, nu să stai zile întregi în depresie. Aici într-adevăr ai foarte multe muzee, ospitalitate, aici mereu ai unde ieși. Unul dintre cele mai mari atuuri este prețul chiriei. Aici prețurile încep de la 250 de euro. Un alt motiv pentru care noi am rămas în România este lipsa barierei lingvistice. Aici 70% din populație înțelege limba engleza, chiar și oamenii mai în vârstă. Eu și prietena mea am mers și la cinema la un film în limba engleză. În plus, țiganii de care toată lumea spune că se teme, eu personal nu i-am observat", a spus ucraineanca într-un video postat pe TikTok.

