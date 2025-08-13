Ce simptome poți avea de la aditivii alimentari?

Robert F. Kennedy Jr., actual ministru al sănătății din SUA, susține eliminarea treptată a opt coloranți alimentari sintetici, deoarece studiile arată că pot avea o legătura cu ADHD-ul.

De ani buni, aditivii alimentari sunt priviți cu suspiciune. În urmă cu aproape 20 de ani, în Marea Britanie, campania „interzicerea aditivilor alimentari” a atras atenția publicului, iar în 2017, un sondaj al Food Standards Agency arăta că 29% dintre britanici credeau că substanțele chimice sintetice prezintă riscuri pentru sănătate.

În SUA, discuția revine în prim-plan după ce Robert F. Kennedy Jr., cunoscut critic al aditivilor, a propus eliminarea a opt coloranți sintetici din alimente. Măsura ar urma să fie implementată treptat, motivată de posibile efecte asupra copiilor cu ADHD, conform Reuters.



Ce spun studiile despre legătura aditivi - ADHD

ADHD este o tulburare de dezvoltare caracterizată prin neatenție, impulsivitate și hiperactivitate. Nu există o cauză unică, factorii fiind genetici, de mediu și biologici.

Un raport din 2021 al Biroului californian de evaluare a riscurilor pentru sănătatea mediului a arătat că unii coloranți alimentari pot amplifica hiperactivitatea la copiii sensibili, însă efectele sunt mici și se manifestă mai ales în rapoarte subiective, precum observațiile părinților.

Un studiu din 2007, realizat pe Insula Wight, a concluzionat că există doar „dovezi limitate” ale unui efect redus asupra atenției și activității. În plus, cercetarea irlandeză din 2009 a subliniat că dozele folosite erau mult peste cele întâlnite în dieta obișnuită.



Aditivii sau dieta în ansamblu?

Consumul ridicat de aditivi se asociază adesea cu o dietă bogată în alimente ultraprocesate, sărace în nutrienți esențiali și frecvente mai ales în rândul familiilor cu venituri mici - un grup cu risc crescut de ADHD.

Unii specialiști avertizează că este greșit să izolăm aditivii ca unic factor de risc, ignorând influența alimentației generale și a contextului socio-economic.



Studiile cu diete restrictive - rezultate surprinzătoare

Metoda „dietei cu puține alimente” a arătat că nu doar aditivii, ci și alimente aparent sănătoase - precum laptele, strugurii sau ouăle - pot declanșa reacții de tip hiperactiv la unii copii.

Într-un studiu din 1985, 79% dintre copii au reacționat la un conservant și un colorant, dar și la produse naturale, ceea ce sugerează o predispoziție biologică, nu o cauză unică.

Din 2010, în UE și Marea Britanie, alimentele care conțin anumiți coloranți trebuie să poarte avertismente, chiar dacă dovezile științifice sunt limitate - o măsură de precauție aplicată în lipsa unei valori nutritive a acestor substanțe.



„Natural” nu înseamnă întotdeauna „sigur”

Specialiștii atrag atenția că originea unei substanțe chimice - naturală sau sintetică - nu îi garantează siguranța. Exemplele includ plante toxice sau substanțe derivate natural, precum morfina și cocaina.

Pentru părinți, experții recomandă monitorizarea atentă a reacțiilor copilului la anumite alimente și consultarea unui specialist înainte de a adopta diete de eliminare. Aditivii pot juca un rol în cazurile sensibile, dar nu reprezintă, în mod izolat, cauza ADHD.

