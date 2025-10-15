€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:16 15 Oct 2025

Ce servicii medicale primești gratis, chiar dacă nu ești asigurat. Anunț important pentru români
Autor: Roxana Neagu

spital hospital Sursa foto: https://www.freepik.com/, @mockupdaddy-com
 

Iată ce servicii medicale gratuite sunt disponibile inclusiv pentru cei care nu sunt asigurați.

Indiferent dacă ești asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de controale medicale de specialitate, precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, transmite Ministerul Sănătății, care face și un apel public către români pentru a accesa gratuit serviciile medicale de prevenție. 

”Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, Dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Serviciile medicale gratuite, în funcție de vârstă

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive. Asigurarea medicală nu este obligatorie. În cazul în care persoana este neasigurată, serviciile medicale de mai jos sunt gratuite:

  • Adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală.
  • Persoanele de 40 de ani și peste pot beneficia anual de până la trei consultații gratuite, pentru evaluare, consiliere și monitorizare.

Investigațiile medicale gratuite, cu bilet de trimitere

Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

  • hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;
  • test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;
  • test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);
  • test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

De asemenea, persoanele aflate deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultații preventive pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.

În cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultații și analize suplimentare – de exemplu, în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B și C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

investigatii medicale gratuite
analiza gratuite neasigurati
asigurare medicala
investigatii gratuite neasigurati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Publicat acum 21 minute
Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei
Publicat acum 45 minute
Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Publicat acum 56 minute
Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente
Publicat acum 1 ora si 1 minut
ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 22 ore si 58 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close