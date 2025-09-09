Data publicării:

Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței

Ministrul francez pentru Afaceri Europene a declarat marți că sprijinul militar al Franței pentru Ucraina va continua, în ciuda turbulențelor politice de la Paris, în timp ce Franța așteaptă numirea celui de-al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, potrivit Reuters. 

Benjamin Haddad, care a rezistat la doi prim-miniștri de când a fost numit principalul interlocutor al președintelui Emmanuel Macron cu partenerii europeni acum un an, a spus că vizita sa în Ucraina, programată joi, a fost confirmată, indiferent cine va fi numit premier.

„Sprijinul pentru Ucraina este cu adevărat o chestiune transpartinică, de la socialiști la republicani și la centru,” a declarat el pentru Reuters. „Este absolut esențial pentru interesele țării noastre”.

„Bugetul nostru pentru apărare a fost păstrat, creșterea lui a fost protejată în ultimii ani și va continua,” a adăugat el. „Voi fi în Ucraina săptămâna aceasta, este unul dintre mesajele puternice pe care le voi transmite”.

Macron s-a angajat să acorde anul acesta Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 2 miliarde de euro.

Haddad a refuzat să facă speculații cu privire la cine l-ar putea numi Macron pentru a-l înlocui pe François Bayrou, care a pierdut luni un vot de încredere privind modul de abordare a deficitului bugetar major.

Surse guvernamentale au declarat că ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, este pregătit să preia funcția, semnalând continuitate.

