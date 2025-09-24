€ 5.0784
Data publicării: 21:43 24 Sep 2025

Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei ceai de dafin în fiecare zi

Autor: Darius Mureșan
ceai frunze de dafin Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user20678629
 

Ceaiul de dafin poate aduce beneficii surprinzătoare atunci când este consumat zi de zi.

Consumat zilnic, ceaiul din frunze de dafin poate sprijini digestia, combate constipația și ameliora răceala. Uleiurile esențiale din dafin acționează împotriva bacteriilor și fungilor ce provoacă balonare. Bogat în antioxidanți, minerale și fibre, acest ceai contribuie la protecția împotriva stresului oxidativ și bolilor cronice, având totodată efect calmant, analgezic ușor și diuretic. Nu este recomandat celor cu diabet, femeilor însărcinate sau celor alergici la dafin, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik 

 

Cine trebuie să evite ceaiul din frunze de dafin

Ceaiul din frunze de dafin este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, antiinflamatoare și digestive, fiind adesea recomandat ca remediu natural în tulburările gastrice ușoare sau în curele de detoxifiere. Din păcate, nu toată lumea poate beneficia de el, iar specialiștii atrag atenția asupra anumitor categorii de persoane care ar trebui să îl evite sau să îl consume doar la recomandarea medicului.

Femeile însărcinate și cele care alăptează sunt sfătuite să nu consume ceai de dafin, întrucât anumite substanțe active din frunze pot stimula contracțiile uterine sau pot interfera cu lactația. De asemenea, persoanele care urmează tratamente anticoagulante sau antiagregante trebuie să fie prudente, întrucât dafinul poate intensifica efectul acestor medicamente și crește riscul de sângerare.

Bolnavii care suferă de afecțiuni hepatice sau renale cronice ar trebui, de asemenea, să se abțină de la consum, deoarece compușii din frunzele de dafin pot suprasolicita ficatul și rinichii. Ceaiul de dafin este contraindicat diabeticilor care urmează tratament medicamentos, întrucât poate influența nivelul glicemiei și poate interacționa cu efectele terapiei.

Persoanele cu alergii la plante din familia Lauraceae pot dezvolta reacții adverse, de la simple iritații cutanate până la manifestări respiratorii.

Deși ceaiul de dafin este considerat un aliat al sănătății în multe culturi, utilizarea sa necesită prudență. Recomandarea unanimă a medicilor este ca persoanele aflate în categoriile de risc să consulte un specialist înainte de a introduce acest preparat în dieta zilnică.

 

