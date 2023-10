”Cu privire la ”Programul Apă - Canal” - de care ne mândrim- am finalizat toate etapele premergătoare publicării ghidului în Monitorul Oficial. Am făcut transparența decizională, am discutat cu toți potențialii beneficiari implicați în cadrul acestui program, am transmis către Ministerul Mediului ghidul de finanțare, varianta finală de publicare în Monitorul Oficial. Așteptăm ordinul ministrului Mediului pentru publicare în Monitorul Oficial. Sperăm să fie săptămâna aceasta, dacă nu, săptămâna viitoare cel târziu, după care va fi o perioadă între 45 și 60 de zile, timp în care cei interesați își vor pregăti aplicațiile, apoi se va deschide aplicația informatică și vor putea fi depuse proiectele online. De altfel, la noi, la AFM, toate proiectele se depun prin intermediul aplicațiilor informatice, online, nu mai stăm cu dosare” a spus Laurenţiu Neculaescu, președintele AFM, în interviul acordat DCNews.

