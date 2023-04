Ce se întâmplă cu pensiile, de Paşti? Budăi, anunţ de ultimă oră pentru părinții și bunicii noștri

Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat la România TV că pensiile pe card au intrat încă de pe 8 aprilie, iar cele livrate prin poștaș vor ajunge la oameni cel târziu în 11 aprilie. Ministrul a mai precizat faptul că, voucherele de alimente vor fi distribuite până pe data de 13 aprilie, pentru ca beneficiarii să le poată folosi la cumpărăturile de Paște, iar masa lor să aibă tot ce trebuie de această sărbătoare.

"Deja s-a făcut plata anticipată pentru seniorii României care încasează pensia pe card, în cont bancar. Vineri dimineaţă am reuşit să facem plata. Părinţii şi bunicii noştri şi-au primit deja banii, încă de vineri după amiaza am primit foarte multe mesaje de la cei care-mi spuneau că le-au intrat banii şi au putut să se folosească de ei. Am crezut că este important să fim, măcar aşa, alături de seniorii României în perioada sărbătorilor pascale. Calendarul se întinde între 1 şi 15 ale lunii, dar pentru că Paştele creştin pică în data de 16 am considerat necesar să întreprindem aceste măsuri astfel încât şi acei seniori care încasează pensiile prin factorul poştal să le primească până în data de 11 aprilie. Astfel, am comprimat calendarul cu 4 zile. De asemenea, din discuţiile pe care le-am avut cu Boloş, nici voucherele nu le lăsăm pentru perioada de 26 a lunii cum era în mod normal, ci până în data de 13 vor fi alimentate şi acestea" a spus ministrul Budăi.

