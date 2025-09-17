Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați miercuri la Castelul Windsor. Analistul Bogdan Chirieac a explicat ce înseamnă această primire fastuoasă și ce se va discuta în spatele ușilor închise.

Castelul Windsor a găzduit miercuri o vizită istorică, odată cu sosirea președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania. La sosire, cuplul prezidențial a fost întâmpinat de prințul William și soția sa, Catherine, înainte de a fi primiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Victoria House. Ceremonia a inclus salve de tun, o plimbare cu caleașca și o procesiune militară cu avioane britanice și americane. Vizita se va încheia cu un banchet de stat, în cadrul căruia Donald Trump și regele Charles vor susține discursuri.

Întrebat în ce cheie va fi văzută această întâlnire, după tensiunile din Europa, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că primirea fastuoasă a lui Donald Trump reflectă nevoia Marii Britanii și a Europei de sprijin american.

„Caleașca regală și plimbare, gândul mă duce automat la Regina Elisabeta a II-a și Nicolae și Elena Ceaușescu. A fost demult lucrul ăsta, acum 40 și ceva de ani.



În cazul lui Donald Trump, lucrurile sunt evidente. Marea Britanie și Regele Charles vor să îi facă o primire fastuoasă președintelui american, tocmai fiindcă Marea Britanie și Europa au mare nevoie de America, iar politica, uneori exotică a lui Donald Trump, a făcut unele fisuri între cele două maluri ale Atlanticului.



E bine că se întâmplă asta și e bine că Marea Britanie îl primește în această manieră pe Donald Trump. Adevărul e că premierul britanic Keir Starmer este un european convins, adică ajută enorm Europa în toate demersurile sale și în sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Federația Rusă”, a spus analistul politic.

Ce se va discuta în spatele ușilor închise

Întrebat ce crede că se va discuta în spatele ușilor închise, dincolo de agenda prezentată public, Bogdan Chirieac a explicat că discuțiile din spatele ușilor închise între SUA și Marea Britanie vor viza aspecte economice și sprijinul pentru Ucraina.



„Relația cu adevărat preferențială a Americii cu Marea Britanie nu e un secret pentru nimeni. America are o astfel de relație cu Marea Britanie și cu Israelul. Cu Marea Britanie sunt legăturile indisolubile, culturale între cele două națiuni.



Eu cred că Marea Britanie va insista pe partea economică, și anume taxele vamale impuse Uniunii Europene, și, pe de altă parte, în sprijinirea Ucrainei. Marea Britanie este ferm de partea Ucrainei în acest război și se și pregătește pentru a descuraja Rusia. Cred că acestea sunt subiectele principale de interes pentru noi.



Relațiile între Statele Unite și Marea Britanie se desfășoară natural. Acolo nici nu e nevoie de intervenția guvernului, sunt legăturile atât de puternice încât sunt două națiuni surori fără doar și poate, britanicii cu americanii", a spus Bogdan Chirieac.

Regele Charles, cel mai bun ambasador al României în lume

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că imaginea cu caleașca este una iconică și a subliniat rolul Regelui Charles în promovarea României. Acesta a sugerat că discuțiile dintre Donald Trump și Regele Charles ar putea include și România și că o vizită a lui Donald Trump în România ar fi binevenită.

„E o imagine iconică, asta cu caleașca, unde ne duce cu gândul acum 50 de ani. Pe de altă parte, am și o altă bucurie, faptul că Regele Charles este probabil cel mai bun ambasador al României în lume.

Sunt cunoscute și arhicunoscute vizitele sale la Viscri, la proprietățile pe care le are în Transilvania și faptul că a promovat România peste tot în lume. Dacă vor sta de vorbă, domnul Trump e cu golful, Regele Charles e cu Transilvania, poate îi va vorbi puțin și despre România.

Ținând cont că și Donald Trump Jr. a fost de două ori invitat în România și faptul că și Eric Trump a fost la vânătoare aici, poate îi recomandă și o vizită și tatălui său, Donald Trump. Nu ne-ar strica o vizită a lui Donald Trump în România... Sub nicio formă nu ne-ar strica această vizită.



Eu privesc cu speranță. Orgoliul lui Donald Trump e satisfăcut de caleașcă, de rege, de primirea regală”, a spus analistul politic.

Ce vrea Londra la schimb pentru această vizită

Bogdan Chirieac a afirmat că Donald Trump și-a arătat mereu simpatia față de rege și a subliniat legăturile istorice dintre SUA și Marea Britanie. Acesta consideră că Marea Britanie acționează acum ca un susținător al Uniunii Europene, prin Keir Starmer, și este optimist că vizita lui Trump ar putea contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.

„Donald Trump nu și-a ascuns niciodată simpatia față de rege și nici nu are cum să și-o ascundă, că de acolo se trage. Națiunea americană este embrionul Imperiului Britanic, deci fostele colonii englezești, britanice, care și-au căpătat independența.

Marea Britanie face, în acest moment, oficiul de avocat al Uniunii Europene, deși Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană. Prin Keir Starmer se comportă ca un membru proeminent al Uniunii Europene.

Eu sunt optimist în legătură cu această vizită. Poate că relațiile se vor mai nivela între Statele Unite și Uniunea Europeană. Mai rămâne să le nivelăm și între Statele Unite și România, dar cu greșelile diplomatice care se fac în fiecare săptămână e destul de greu să se întâmple asta”, a spus Bogdan Chirieac.

Mai are România diplomație?

Analistul Bogdan Chirieac a spus că România nu mai are politică externă, deși are diplomați buni.

„Nu mai are diplomație. Am avut o tentativă de diplomatică, în sensul că diplomație avem, avem diplomați foarte buni, dar politică externă nu mai avem. A fost o încercare a lui Emil Hurezeanu, dar în 6 luni la Ministerul de Externe nu a avut când să dea o direcție.

Normal, direcția de politică externă ar trebui să o dea cu fermitate președintele Nicușor Dan și să ai un ministru de Externe, om politic, care să o implementeze”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

