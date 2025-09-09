Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că toamna este momentul perfect pentru o reorganizare a alimentației. După excesele verii, este esențial să ajustezi porțiile și tipurile de alimente pentru a preveni acumularea de grăsime abdominală și a menține sănătatea digestivă.

Mihaela Bilic a vorbit despre organizarea alimentației de toamnă și a recomandat ajustarea porțiilor și a tipurilor de alimente după excesele din vară, pentru a preveni acumularea de grăsime abdominală și pentru a menține sănătatea digestivă.

„Organizare alimentară de toamnă

Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus acumulate peste vară. Vacanțele, concediile și bufetul all inclusiv lasă urme grele asupra siluetei, deci se cere o ajustare de meniu cu reorganizare de obiceiuri alimentare. Excesul de făinoase, dulciuri, fructe și alcool se reflectă în mod direct pe grăsimea abdominală, cea care strică grav sănătatea.

Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să strângem cureaua și să pierdem câțiva centimetri în talie.

Limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cat palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de paine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten.

Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate", a scris Mihaela Bilic.

Cina ideală pentru slăbit

Mihaela Bilic recomandă să nu consumi carbohidrați seara pentru un abdomen plat. Potrivit acesteia, cina ideală include proteine cu legume, de exemplu carne sau pește cu salate, care oferă sațietate, nutrienți esențiali și grăsimi sănătoase, fără risc de acumulare de grăsime.

„Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative.

Cina ideală pentru slăbit și sănătate înseamnă carne cu salată sau pește cu legume. O porție de somon la cuptor cu broccoli și fugi de parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și unde mai pui că e și gustos", a scris Mihaela Bilic.

„Toată lumea slăbește cu grătar și salată și se îngrașă cu pâine și cartofi prăjiți"

Medicul nutriționist recomandă o alimentație echilibrată și combinarea legumelor crude și gătite, fibrelor solubile și insolubile, pentru sațietate și sănătatea intestinelor. Potrivit acesteia, slăbirea se obține prin reducerea făinoaselor și zahărului, consum moderat de desert și evitarea carbohidraților seara, în timp ce peștele și legumele pot fi consumate fără restricții.

„Faceți o combinație între crud și gătit, fibre solubile și insolubile. În teorie fibrele nu conțin calorii, cresc senzația de sațietate și pot fi mâncate fără limită de cantitate. Dar nu toată lumea tolerează salatele de crudități și legumele nepreparate termic. În plus există legume care conțin fructani, niște oligozaharide indigeste care sunt fermentate în colon și au efect prebiotic- hrănesc coloniile de bacterii benefice din intestin. Deci consumăm în continuare praz, varză, vinete și anghinare, chiar dacă provoacă balonare.

Toată lumea slăbește cu grătar și salată și se îngrașă cu pâine și cartofi prăjiți. Nu trebuie să vină nutriționistul să ne interzică făinoasele și zahărul, dacă vrem să slăbim trebuie să facem singuri curățenie în alimentație. Mai puțin și mai rar funcționează cu adevărat! Avem voie desert, dar o dată pe săptămână, avem voie și o felie de pâine, dar nu la masa de seară. Cat despre pește și legume niciodată nu sunt prea mult, învățați să le iubiți și mâncați-le cat mai des", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

