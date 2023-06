Ce s-a întâmplat cu animalele de la circ după ce au fost interzise. Totul a ieșit la iveală acum: E foarte tristă povestea

În interviul acordat DCNews, Brândușa Novac a spus ”există în lege că ai voie cu cai, cu câini și cu papagali”. ”Cu pisici nu ai voie, cu capre nu ai voie, nu ai voie cu nimic” mai spune ea.

Întrebată ce s-a întâmplat cu animalele, decizia fiind luată brusc, ea a răspuns: ”E foarte tristă povestea”. ”Eu reușisem să cumpăr la circ - și spun că reușisem, pentru că banii respectivi n-au fost din subvenții, au fost din veniturile pe care am reușit să le strâng din veniturile proprii, bilete și contracte. Am reușit să cumpăr lei și tigri albi. Costă 35.000 de euro până-n 45.000 de euro. I-am luat pui, ne jucam cu ei toți, veneau la mine în birou până într-un moment când au început să își marcheze terenul și atunci am renunțat, m-am jucat mai mult cu ei în menajerie. Lei albi, tigri albi, cămile albe, reușisem să cumpăr inclusiv niște cai extraordinar de frumoși. Erau cazați în menajerie. Erau aproape, eram toți acolo” spune Brândușa Novac.

”E adevărat că-n lumea circului sunt și foarte mulți dresori care bat animalele, am avut și noi un exemplu...”

Ea nu mai era la conducerea când a venit decizia legată de interzicerea animalelor, dar spune că ”au fost niște ani în care ONG-urile de protecție a animalelor au tot semnalat că nu e bine să existe animale în circ. Eu am reușit, cât am fost la circ, să elimin atmosfera negativă, arătându-le că le-am creat toate condițiile, le-am arătat că dresorii sunt prietenii animalelor. E adevărat că-n lumea circului sunt și foarte mulți dresori care bat animalele, am avut și noi un exemplu, am adus o dresură simpatică cu un urs care mergea pe sârmă, dar ursulețul respectiv mânca o bătaie crâncenă de la dresor. I-am zis: dacă mai bați ursul cât ești aici la noi, te trimit imediat la tine acasă în Chișinău. Și el a zis bine, nu o mai bat și n-a mai bătut-o, dar au plecat într-o altă țară nordică și m-au sunat artiști care nu erau români, dar care aflaseră că am reușit să-l determin pe dresor să nu mai bată animalul și mi-au zis: uite, bate din nou ursul, fă ceva. Le-am zis că eu am făcut ce am putut aici la mine unde aveam autoritate”.

Fosta directoare a circului spune că ONG-urile au dispărut după ce legea care a interzis animalele la circ a intrat în vigoare: ”pur și simplu nu mai există”. ”Nu s-au mai ocupat de animale, pentru că animale avem în România peste tot” afirmă ea. ”N-au avut treabă decât cu circul, au avut un ordin... dar Germania, Franța, Ungaria au în continuare animale. Sunt enorm de multe țări din UE care au în continuare animale, doar țările nordice nu mai au” a mai spus Brândușa Novac. Ea amintește că a cerut, când a fost în Parlament, o lege a circului, pentru ca animalele să fie ocrotite și să aibă condiții frumoase de trai, dar reacția a fost ”de ce să-ți facem noi ție o lege”.

”Nu s-a înțeles că animalele născute în captivitate, crescute împreună cu oamenii, dacă le bagi într-o cușcă de 5 metri pe 5, le faci un mare rău”

Cât despre ce s-a întâmplat cu animalele de la circul Globus, aceasta a spus: ”Peste noapte, au fost trimise în grădinile zoologice, care le-au vrut sau nu le-au vrut. Unele au murit din cauză că nu s-a înțeles că au fost separate de oameni. A fost o nebunie totală. Nu s-a înțeles că animalele născute în captivitate, crescute împreună cu oamenii, dacă le bagi într-o cușcă de 5 metri pe 5, le faci un mare rău. Unele au murit de supărare. Altele au murit pentru că, de exemplu, au văzut că sunt doi tigri albi femelă, mascul, dar n-au sunat să întrebe dacă au intrat în aceeași dresură, dacă se cunosc, dacă se plac. I-au băgat împreună și s-au omorât între ei... mai trist de atât...”.

