Data actualizării: 10:01 03 Oct 2025 | Data publicării: 10:01 03 Oct 2025

EXCLUSIV Ce nu vezi pe autostrăzile din România. Florinela Georgescu (ANM): Sunt foarte importante. Erau o tradiție în amenajarea terenului
Autor: Ioan-Radu Gava

florinela georgescu perdele forestiere Foto: Unsplash
 

Florinela Georgescu, director ANM, a vorbit despre importanța perdelelor forestiere atât în sezonul cald, cât și în sezonul rece.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre importanța perdelelor forestiere atât vara, cât mai ales iarna.

„Perdelele de vegetație sunt extraordinar de importante atât vara, cât și iarna. În anotimpul rece, ele ne feresc de intensitatea maximă a viscolelor, ne feresc de efectul vânturilor puternice. Aceste vânturi, vara pot fi uscate și pot contribui la accentuarea secetei.

De asemenea, aceste perdele de vegetație păstrează și umezeala în sol. Se pot crea zone în care să se păstreze apa de ploaie“, a zis Florinela Georgescu.

Florinela Georgescu: Nu am văzut în România așa ceva

Întrebată de efectul benefic pe care perdelele forestiere îl aduc agriculturii, Florinela Georgescu a ținut să precizeze și avantajele pentru marile căi de transport.

„Fermierii nu renunță la niciun metru pătrat de teren. Sunt tot felul de programe pentru compensarea terenului pierdut de agricultură, câștigat de natură prin aceste perdele. Ar câștiga și fermierul dacă ar evita uscarea solului?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Aceste perdele de vegetație erau o tradiție în amenajarea terenului pentru agricultură. Ele ar trebui să nu lipsească din preajma autostrăzilor. Eu cred că toată lumea care a ieșit din țară, pe autostrăzile din străinătate, a văzut cum acestea sunt protejate cu perdele de vegetație. Uneori, ele sunt puse chiar între cele două sensuri de mers ale autostrăzilor. Ajută enorm“, a punctat Florinela Georgescu.

Beneficii în marile orașe

Nu în ultimul rând, perdelele forestiere și spațiile verzi scad considerabil temperaturile în marile orașe, unde vara se formează așa-numitele „insule de căldură“.

„Și în orașe. A fost o discuție când s-a reamenajat cursul Dâmboviței. Proiectanții au sugerat plantarea de arbori și de gazon pe maluri. Elena Ceaușescu le-ar fi replicat: „Dar ce, udați voi?“. A invocat, să spunem, costurile de întreținere ale acestui spațiu verde“, a spus Val Vâlcu.

„În oraș este foarte necesar. Umbra conduce la menținerea unor temperaturi mai scăzute, asta știe toată lumea, și creează, evident, un regim al vremii mult mai rezonabil și mai suportabil în marile orașe. Una este umbra unui parc, alta este umbra unui parasolar. Bună și aceea, dar vegetația e cu totul altceva“, a spus Florinela Georgescu.

„Și în clădiri, înainte aveai umbră în dreptul geamului, iar acum ai telecomanda aerului condiționat“, a continuat Val Vâlcu.

„Trebuie să ne gândim de unde vine acea energie, dincolo de factura pe care o plătim“, a replicat Florinela Georgescu.

